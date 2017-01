Los pilotos de Lucha Antigranizo levantaron el paro

Los pilotos de la Lucha Antigranizo decidieron ayer levantar el paro que iba a comenzar hoy, en virtud de un principio de acuerdo al que llegaron con el Gobierno. Las negociaciones lograron frenar la medida que podría haber provocado serios daños a la agricultura local, en virtud de las tormentas pronosticadas para estos días. La resolución del conflicto podría llegar el martes, cuando ambas partes volverán a reunirse en la Subsecretaría de Trabajo.



Un día antes de que se "abriera un canal de diálogo", la misma Subsecretaría de Trabajo difundió la resolución 136, por la cual declaraba ilegal la huelga que la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) realizó desde el 3 al 6 de enero pasado y aseguraba que el paro previsto para hoy no había sido notificado. Además, acusaba al gremio de no notificar ante la autoridad administrativa laboral provincial el rechazo a la propuesta hecha por el Gobierno en la instancia de Conciliación Obligatoria.



Sin embargo, horas antes de la nueva medida, pilotos y representantes del Gobierno acercaron posiciones, aunque aún no tiene nombre la figura jurídica que dejaría contentos a unos y otros.



Por un lado está la situación de los pilotos, que tienen un contrato de locación por el cual le facturan al Estado mendocino sus servicios. Como esa facturación creció, ellos debieron cambiar de régimen tributario, lo que les supone un mayor costo fiscal y administrativo. Ante esta situación, los pilotos pretenden pasar a ser trabajadores de planta y así evitar tener que pagar de su bolsillo no sólo los impuestos, sino también los aportes jubilatorios y de obra social. "Pasamos de ser monotributistas a ser responsables inscriptos y no sólo absorbemos el pago del IVA, sino también de todos los aportes. Por eso necesitamos llegar a un acuerdo con el Gobierno", contó Oscar Charparin, comandante de la Lucha Antigranizo y delegado gremial de APLA.



Por otro lado está la postura gubernamental, que obviamente se desliga de los cambios en el régimen tributario, sobre el cual no tienen incidencia, y a la vez descarta toda posibilidad de que los 19 pilotos pasen a ser empleados de planta, aunque creen que lograrán un acuerdo alternativo en los próximos días.



"El gremio se comprometió a levantar el paro y nosotros nos comprometimos a encontrar una figura jurídica que respete la antigüedad del tiempo que tienen los pilotos prestando sus servicios al Estado", confió Marcelo Japaz, jefe de Gabinete del Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía.



Sea cual fuere la propuesta gubernamental para ponerle fin al conflicto, recién tendrá forma el martes próximo, cuando ambas partes vuelvan a sentarse en la mesa de la Subsecretaría de Trabajo.