Los petroleros mendocinos en pie de alerta por 600 puestos laborales

La concesión de dos áreas petroleras de la provincia, que se vence en agosto de este año y en donde se emplean actualmente unas 600 personas, enfrenta hoy al Sindicato Jerárquico y Profesional del Petróleo de Cuyo y al Gobierno. Los gremialistas pugnan para que se acelere la próxima licitación y no se pierdan puestos de trabajo, mientras que desde Casa de Gobierno aseguran que Medanito SA, la empresa que tiene hoy la concesión y pretende renovarla, ha inclumplido las inversiones previstas y aseguran que no sólo pedirán garantías de inversión, sino que estudiarán las futuras condiciones para los próximos oferentes.



"Hoy, de estas dos áreas petroleras, Chañares Herrados y Puesto Pozo Cercado, tiene la concesión la empresa Medanito SA. Por lo que sabemos, el Gobierno pretende quitarle la concesión de Puesto Pozo Cercado, lo cual complicaría el funcionamiento porque ese pozo le deriva al otro. Además nadie nos garantiza que si se abre esa licitación ahora, se pueda resolver en menos de 4 meses y se pueda hacer cargo YPF o haya otra empresa con la capacidad de inversión para llevarla adelante. Eso nos hace pensar que peligran esos puestos de trabajo", explicó Julián Matamala, secretario general del Sindicato del Personal Jerárquico y Profesional del Petróleo de Cuyo.



Ayer Matamala se reunió con el subsecretario de Energía y Minería, Emilio Guiñazú, para saber del avance de la licitación. "Nos dijeron que están analizando la propuesta de Medanito, que hay que decir se presentó hace 8 meses y que aún no tienen una definición. Por tanto, les dijimos que vamos a llamar a un paro para la próxima semana en las áreas petroleras de la provincia si no hay definiciones", confirmó Matamala a Diario UNO.



Incumplimientos reiterados

Desde el Gobierno insisten en que la empresa Medanito ha incumplido con las inversiones prometidas tanto a la gestión de Francisco Pérez, como a la actual. Proporcionalmente –aseguran– de lo que se comprometieron a invertir en Chañares Herrados cumplieron casi con el 70% y en el Puesto Pozo Cercado sólo el 20%.



"La empresa tiene un déficit de incumplimiento de unos U$S 35 millones, sólo de lo previsto para el primer tramo del contrato. Por eso, ahora les hemos pedido un plan para resolver los incumplimientos y ponerse al día con las inversiones y además una garantía, de manera tal de que si no cumplen con lo estipulado no sólo corren el riesgo de perder la concesión de esa área, sino también la garantía que pusieron. Ese plan es el que estamos analizando ahora", explicó Guiñazú y adelantó que la decisión gubernamental de si la empresa continúa o no con la concesión podría conocerse "en las próximas dos semanas".



Más allá de este plan, en el Ministerio que lidera Martín Kerchner también analizan la denuncia del sindicato de deudas de la empresa con proveedores. "Ambos entendemos que si están explotando el área deben pagar a los proveedores. Eso también se les exigirá", concluyó Guiñazú.