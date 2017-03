Los motociclistas deberán exhibir el número de la patente en sus casos

A mitad de año, los motociclistas deberán circular por las calles de la provincia con cascos que tengan grabado el número de la patente, y el acompañante, un chaleco reflectante donde sea visible el dominio de la moto. Así lo indica la nueva disposición del Gobierno nacional, que regirá en todo el país y por supuesto, Mendoza no escapa a la nueva medida. La idea es identificar rápidamente a los famosos motochorros y otros conductores que comenten diversas infracciones y cuesta rastrearlos.



Otra de las medidas establece que deberán tener el casco para poder cargar combustible en todas las estaciones de servicios.



El subsecretario de Relaciones Institucionales del Ministerio de Seguridad local, Néstor Majul, dijo que el nuevo decreto deberá adecuarse en cada provincia. "La semana que viene nos reuniremos con los municipios para ver de qué manera lo aplicamos, ya que deja un margen de tiempo para que cada jurisdicción se adecue de la mejor manera".



Adelantó que se va a dar bastante información para que se sepa en detalle cómo se implementará la normativa que alcanzará aproximadamente a unos 7 millones de conductores en todo el país.



La no identificación implicará el secuestro de la moto. La meta es que la disposición nacional comience a funcionar en Mendoza durante el primer semestre.



"Algunas provincias lo están aplicando y ha bajado considerablemente el robo de motos y accidentes. Esperamos darle solución a esta problemática en nuestra provincia", expresó el funcionario.



También destacó que el chaleco reflectante ayudará a identificar más fácilmente a quienes cometen infracciones y detectar mejor, por ejemplo, las motos robadas.



Además dijo que las motocicletas que no regularicen sus papeles en 60 días, serán compactadas o destinadas a uso público.



La iniciativa de Bullrich

El Gobierno anunció la modificación del decreto reglamentario de la Ley Nacional de Tránsito con el objetivo de imponer un mayor control sobre los motociclistas y poder identificar a quienes utilizan esos vehículos para cometer delitos.



"Las reglamentaciones respecto a si van a ir dos o uno en las motos van a quedar a cargo de cada una de las provincias", indicó la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich.



"Vamos a darles 90 días a todos para que se regularicen, así como un período en el Registro Nacional de la Propiedad del Automotor para que se registren quienes aún no tienen las patentes", indicó la funcionaria.