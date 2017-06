"Los medios no tienen el monopolio de la información"

"Hoy el mundo es mobile. El 60% es teléfono y tablet y se hace con aplicaciones. Nosotros renemos que pensar en mobile cuando hablamos de informacion". Con estas palabras comenzó su exposición en el Mendoza Social Media Day Leandro Zanoni, periodista especializado en tecnología.





Luego agregó: "Es muy importante entender esto hoy en día. La lucha actual es ya por el Rial Time. Por ejemplo Snapchat vs Facebook . Se pelea por la audiencia en el real time."

Posteriormente planteó: "Así llegamos a la posverdad. Esto se resume en ver cómo se comportan y se sienten las personas después de usar las redes sociales. Ya no importa la noticia, sino los usuarios. Es muy difícil cuando hay una noticia falsa en facebook explicarle a las millones de personas que le dieron like. Las nuevas generaciones se informan por redes y no chequean nada".





Finalmente remarcó dos conceptos: escala y velocidad. "En pocos minutos se puede llegar a millones de personas".



Producción periodística: Gonzalo Ponce