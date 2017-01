Los mayores de 70 seguirán viajando gratis en el nuevo servicio Godoy Cruz-Las Heras

Después de un revuelo matinal que duró pocas horas, el Gobierno provincial salió ayer a asegurar que los mayores de 70 años continuarán viajando gratis en el ex recorrido del trole que cubría el tramo Godoy Cruz-Las Heras y que desde el 1 de enero quedó en manos del Grupo 4, que tiene dos controles, uno en cada departamento, lo que le permite cubrir el circuito.



Fue el secretario de Servicios Públicos, Sergio Marinelli, quien salió a aclarar la gratuidad ayer por la tarde, luego de que varios pasajeros mayores no pudieran hacer el recorrido en el Grupo 4 porque les exigían que pagaran el pasaje.



Mientras el Gobierno despejaba la confusión, desde la Subsecretaría de Modernización anticipaban que finalmente 188 trabajadores de la ex EPTM aceptaron el traspaso a la nueva STM (Servicio de Transporte de Mendoza).



También informaron que unos 280 empleados que quedaron fuera de la ex EPTM ya fueron informados de dónde serán reubicados dentro del Estado y que la formalización del traspaso se dará a conocer desde mañana en la Subsecretaría de Trabajo.



El lío de los pasajes

Marinelli terminó disculpándose por la tarde (en declaraciones a radio Nihuil) por lo que juzgó como "una falla administrativa".



"No se podía disponer de la gratuidad hasta que no se traspasara el recorrido. Es cierto que lo podríamos haber hecho simultáneamente pero fallamos por 24 horas. Pedimos disculpas, siempre fue la idea, hubo una falla administrativa, no hay que preocuparse, esto va a ser así".



Cabe recordar que el beneficio del pasaje gratuito para los mayores de 70 sólo se aplicará en la STM, es decir en la empresa de troles y el metrotranvía, y además en el recorrido GodoyCruz-Las Heras, que ahora administrará el Grupo 4.



El resto de las prestadoras privadas del transporte público tienen para los mayores de 70 años un descuento en el pasaje que se tramita a través del abono correspondiente.



Respecto del desprendimiento de ese importante recorrido del trole que atravesaba el Gran Mendoza de punta a punta, Marinelli defendió la decisión bajo el argumento de que el Estado no tenía recursos propios para prestar el servicio.



"Lo estábamos cubriendo con 10 colectivos con sus respectivos choferes que habíamos alquilado a la empresa de micros de Maipú y que obviamente tenía un costo importante", explicó el funcionario.



Señaló que "lo que se ha hecho ahora no tiene costos para el Estado porque hemos unido en un solo troncal los servicios existentes que ya prestaba el Grupo 4, desde Godoy Cruz al centro y desde Las Heras al centro".



Los que se quedaron afuera

Otro tema de preocupación era la suerte que correrán los 280 empleados que quedaron fuera de la nueva STM.



El subsecretario de Modernización del Estado, Ulpiano Suárez, adelantó que "a la mayoría de estos trabajadores ya se les informó su probable lugar de destino. A partir del miércoles (por mañana) vamos a informar en la Subsecretaría de Trabajo los días para formalizar los traspasos".



Suárez recalcó que así como "188 trabajadores (de los 203 seleccionados en la ex EPTM) aceptaron el traspaso a la nueva STM", "casi todos los que serán reubicados en el Estado aceptarán esta posibilidad".



Aclaró que son contados con los dedos los que se allanarán a un retiro voluntario, que, según precisó el secretario Marinelli, consistirá en "el pago del salario tal como lo venían cobrando durante 36 meses".



Suárez puntualizó que "se hizo un trabajo de dos meses en el que se entrevistó a todos para conocer su instrucción, edad, domicilio y ofrecer lo más conveniente para ellos".



Aclaró que seguirán cobrando lo mismo y se los compensará si en el sector al que ingresan el sueldo es menor.



Concluyó que "Ambiente, Trabajo, Hidráulica, Turismo, la Oficina Técnica Previsional, Hacienda, Recursos Humanos, el Registro Civil, la ATM, Cultura, Personas Jurídicas, Servicios Generales de Gobierno, Contaduría de la provincia, Salud, Vialidad, Seguridad, Economía, Servicios Públicos y Defensa del Consumidor son las áreas que requirieron personal de esas 280 personas a ubicar, luego de que vieron sus perfiles".