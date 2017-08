Los habitantes de Guaymallén deberán sacar la basura de otra forma

En poco tiempo esperan no ver más bolsas de basura sueltas en el piso o rota por perros y gatos hambrientos en Guaymallén . Por lo menos es a lo que aspiran en ese municipio, donde cambiarán completamente el sistema de recolección de residuos, colocando nuevos containers para que todos los habitantes del departamento más poblado de Mendoza depositen allí sus bolsas. Ya pusieron 300, colocarán cerca de 200 más de acá a fin de año y en 2018 pondrán otros 500 nuevos.





Lo concreto es que, paulatinamente, se terminará la recolección de la bolsa casa por casa y la idea es que los canastos dejen de ser utilizados. Sin embargo, los camiones seguirán pasando y los recolectores no perderán su trabajo, sino que seguirán realizando sus tareas como hasta ahora.





contenedores2.jpg Gentileza Prensa de Guaymallén



"En muchas ciudades del mundo ya no se recoge la bolsa casa por casa, se está cambiando a un sistema de contenedores con separación en origen de los residuos. Nosotros no estamos en condiciones de aplicar la separación todavía, entre otras cosas porque no la hay en destino", explicó Marcelino Iglesias, intendente de Guaymallén.





Hasta el momento había 100 contenedores en el municipio, pero eran de los antiguos, de metal, de los cuales la mayoría están en mal estado, rotos, con las chapas perforadas.





Ahora ya colocaron 300 de los nuevos modelos, que son de plástico y con ruedas para poder ser transportados, y ya ingresaron al municipio otros 200, con la idea de que la gran mayoría sean colocados de acá a fin de año, dejando algunos de repuesto.





En primer lugar empezaron a colocarlos en las zonas donde vive mucha cantidad de personas, fundamentalmente donde hay complejos o edificios. Antes de ponerlos, piden la colaboración de los vecinos para que no tiren ni ramas ni escombros adentro, para evitar que se rompan.





"En los barrios hablamos con los vecinos y les decimos que esto, para que funcione mejor, debe ser voluntario, deben habituarse a tomar el trabajo de llevar la bolsa al contenedor. Si ponemos contenedores, deben tirar allí sus residuos, ya que estamos levantándolos los siete días de la semana y nunca se rebalsan de basura", continuó Iglesias.





contenedores4.jpg Gentileza Prensa de Guaymallén



Con el mismo personal

Cambiar el sistema de recolección de residuos no le implicará al municipio una modificación de la plantilla de trabajadores, ya que requerirán la misma cantidad de personas, aunque ahora realizarán una tarea bastante más aliviada, según dijeron desde la comuna.





"La función del recolector es la misma, porque ahora en lugar de levantar las bolsas deben transportar los contenedores hasta la culata del camión, enganchar los arneses y levantarlos. Además, recoger lo que no esté adentro, que no debería ser mucho", informó Iglesias.





La ventaja es que al ser de plástico y tener ruedas, a pesar de estar llenos se pueden trasladar sin demasiado esfuerzo.





Comprarán nuevos camiones

Uno de los inconvenientes que afrontó el municipio para implementar el nuevo sistema fue que no tenía camiones adaptados para levantar los contenedores. Ahora ya cuentan con 15 rodados a los que se les colocaron los arneses y se inició una licitación para comprar 10 camiones más, que llegarán antes de fin de año adaptados de fábrica.





"Vamos a tener la mayoría de los camiones para levantar los contenedores, pero no el 100% porque tenemos que conservar los tradicionales para las zonas donde todavía no se cambió el sistema. Esto será una cuestión paulatina y conversada con los vecinos que iremos haciendo de a poco", explicó el intendente.





guaymallen-2.jpg



"Cambiar el sistema de recolección hoy por hoy es lo mismo desde el punto de vista económico porque conviven los dos sistemas"





"Cuando sea el cambio total, será mucho más eficiente. Los camiones gastarán el mismo combustible porque harán el mismo recorrido"





" Todos los cambios culturales cuestan, por lo que llevará varios años, pero en algún momento había que empezar"





"Hay barrios que lo están pidiendo. Los estamos colocando por todos lados, en zonas urbanas, periurbanas, rurales" Marcelino Iglesias, intendente de Guaymallén





1,2 millones invirtió la Comuna de Guaymallén para los próximos 200 contenedores. Sumados a los 300 que ya colocaron, la cifra asciende aproximadamente a los $3 millones.