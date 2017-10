Los cuidacoches recaudan casi $14 millones por mes

La formalización del empleo de los cuidacoches en la ciudad de Mendoza dio como resultado el blanqueo de 350 personas a quienes se convocó como tarjeteros del estacionamiento medido. El punto es que en la actualidad se han sumado 300, que se desempeñan como trapitos, según informó el intendente Rodolfo Suarez en el programa Séptimo Día, que se emite los miércoles a las 21.30 por la pantalla de El Siete (señales 14 y 1007 en HD de Supercanal Digital y el canal 31 de la TDA).



Suarez explicó que se realizó un relevamiento junto con el Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes que dio como resultado este dato. Es decir que en el sistema informal existen tantos trabajadores como los hay en el sistema formal. Y la cifra que se recauda también es equivalente: cerca de 14 millones de pesos por mes.



Preocupación

La preocupación se suscita, además de por el número de personas que viven en las márgenes del sistema, por la forma en que se manejan los trapitos. El gobernador de la provincia, Alfredo Cornejo, denominó su comportamiento como lo hace el actual Código de Faltas "mendicidad violenta". A lo que se refiere el término es a que los trapitos coaccionan a los dueños de los vehículos a pagarles una cifra fija, lo que en realidad es ilegal. Sin embargo, el conductor la paga para no ponerse en riesgo, y temiendo que lo agredan a él o le dañen el auto.



El punto es qué hacer con estas personas que no consiguen trabajo fijo. Suarez aseguró que el Municipio es activo en cuanto a la capacitación y a la inserción de estas personas en el sistema formal.



El intendente aseveró que el Municipio ofrece a los trapitos incorporarse a una capacitación para trabajar en obra pública, ya que no hay suficientes obreros calificados para esto.



Además mencionó un programa que funcionó muy bien, en el que incorporaron a los limpiavidrios. Fue durante el gobierno del ex intendente de la Capital Eduardo Cichitti. Según manifestó Rodolfo Suarez, "el programa tiene continuidad en la actualidad".



La Municipalidad aporta la capacitación y los empresarios de la construcción los toman.



Zonas complicadas

En cuánto a cuáles son las zonas más complicadas, el intendente mencionó las calles aledañas a la Arístides Villanueva, en donde se concentra cada noche una gran cantidad de cuidacoches. También diversas calles del barrio Bombal, donde se ha hablado con los vecinos para colocar estacionamiento medido, aunque no todos están de acuerdo. Por otra parte, mencionó los alrededores del auditorio Ángel Bustelo y de la Nave Cultural, por la cantidad de eventos nocturnos que se realizan. Otros lugares en donde se complica estacionar de noche es en las inmediaciones de los casinos.



Además el intendente reconoció que existe otra parte de cuidacoches que se encuentran diseminados en distintos lugares de la ciudad. "Somos responsables de que la gente viva mejor. No podemos ser indiferentes al reclamo y tampoco puede ser una política que lleve adelante sólo nuestro Municipio. Tiene que ser una política provincial", sostuvo.