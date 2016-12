Los consejos de Giuliana

Giuliana Lucoski, la lujanina que nos representó en el mundo con la corona vendimial, se preocupó por charlar con cada uno de los niños y jóvenes que participaron del encuentro. Y no se privó de brindarles algunos consejos.



La Reina ha demostrado ser una de las representantes con más alto nivel académico. Pudo hacer gala de su manejo de varios idiomas en eventos y viajes, y ha conquistado con su calidez, responsabilidad y compromiso con en el estudio.



"Mi mamá fue muy exigente conmigo cuando era chica. Siempre me hizo priorizar el colegio, pero me apoyó en todas mis decisiones. Desde los 5 años estudié inglés, además viví el portugués en casa porque mi mamá es brasileña, y también estudié italiano. Todo ello me ayudó en este reinado. Si hay algo que nadie puede quitarte es lo que uno tiene en la mente o un buen aprendizaje. El resto podés perderlo en un segundo", insistió Giuliana, y todos sus interlocutores asintieron con una sonrisa y mucha emoción por estar frente a la soberana.