Los centros de esquí en el norte cerraron por la falta de nieve

Los centros de esquí del norte de la provincia ya dieron por perdida la temporada de invierno. Pese a las pequeñas nevadas en alta montaña, no tuvieron nunca la posibilidad de habilitar las pistas y aunque caiga una nevada enorme, tampoco lo harán porque operativamente no les conviene. En cambio, en Las Leñas, en el sur de la provincia, el clima sí les sonríe y planean seguir abiertos hasta, por lo menos, mediados de octubre.



Ayer hubo un pequeño descenso de la temperatura en la provincia que sólo duró algunas horas porque en la tarde el cielo ya estaba despejado. Sin embargo, hubo algunas nevadas en el Sur y en la zona del Valle de Uco, en departamentos, como Tupungato.



Nada de este panorama, el más invernal de todo el invierno hasta ahora, alcanzó para remontar la temporada de los centros de esquí que este año directamente no estuvieron operativos.



Rodrigo Guevara Civit, gerente general de Penitentes, dijo: "No hubo temporada de invierno porque no nevó" y agregó que en este momento tampoco hay nieve. "Nunca pudimos abrir las pistas de esquí y si llegara a nevar mucho tampoco se abrirán", sostuvo. Recordó que en 2014 pasaron por una situación similar, pero que aún así este año ha sido inusual. "Nevó 30 centímetros únicamente en todo el invierno, he estado muchos años acá y no he visto nada así", contó.



Los Puquios corrió con un poco más de suerte. Abrieron el complejo desde el 20 de junio al 23 de julio. "En ese mes pudimos operar pero no habilitar todo el parque, no hubo una temporada buena. Los días que estuvimos abiertos brindamos un buen producto con el tema de las magic carpet", relató el gerente Jorge Pérez Polo.



En Las Leñas, en cambio, todavía disfrutan de las montañas cubiertas de nieve, esperan pasar setiembre con tranquilidad y calculan que podrán recibir a esquiadores hasta mediados de octubre. "Estamos con situación de nieve muy importante. Ayer –por el lunes– nevó todo el día, la gente pudo disfrutar un día de esquí, hoy –por ayer– hubo nieve seca en polvo, que es la mejor para esquiar. Calculamos que podemos llegar a mediados de octubre tranquilamente, la nieve nos ha acompañado muy bien", dijo Fernando Passano, gerente operativo de Las Leñas.



Calor y después frío

Desde mediados de agosto, todas las máximas de la provincia superaron los 20°, excepto ayer cuando alcanzó los 14.5° debido a un tímido ingreso de aire frío que hizo que recordemos por unas horas lo que se siente en invierno.



"Veníamos con temperaturas agradables y lo que sucedió fue que se combinaron dos factores: el avance de una masa de aire de frío desde la Patagonia hacia el centro del país y otra es que un sistema de aire frío a 5.000 metros de altura se acercó desde el Pacífico hacia la región de Cuyo", explicó Ignacio López Amorin, meteorólogo y difusor del Servicio Meteorológico Nacional.



El pronosticador anticipó que desde hoy se restablecen las temperaturas cálidas y que a partir de mañana esto será más notable con buenas condiciones de tiempo y mucho sol. "Para el viernes la temperatura podría llegar a los 26° o 28°", adelantó.



Esto podría estar relacionado con el 78% de probabilidades de viento Zonda para ese día, según registros del Cricyt, aunque estas condiciones pueden variar con el transcurso de los días.

"Es probable que otra vez el finde haya un descenso de temperatura", agregó López Amorin.