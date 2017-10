Los candidatos se alistan para finalizar la campaña

barbeito.jpg

A sólo 11 días de las elecciones legislativas, los candidatos que encabezan las cuatro listas que competirán se preparan para exponer sus ideas y defenderlas.Es que los debates serán la vidriera en la que exhibirán sus propuestas, y la arena en la que harán notar las diferencias para que cada elector sepa qué estará votando cuando introduzca el sobre en la urna.Así, desde hoy y hasta el jueves 19 se realizarán cuatro debates fuertes en universidades y medios de difusión. El de Canal 7 será el miércoles 18 a las 21, y asistirán los cuatro candidatos principales: Claudia Najul (FCM), Omar Félix (FSM), Noelia Barbeito (FIT) y José Luis Ramón (PI).Mientras, las demás actividades, tanto de Cambia Mendoza, el FIT, Somos Mendoza y el Partido Intransigente, tendrán más que ver con ir a territorio a comunicarles sus plataforma a los votantes.Según explicaron desde el FIT, lo que harán todos los candidatos –tanto nacionales, como provinciales y comunales– además de darles prioridad a los debates, es recorrer los departamentos y dirigirse a diferentes grupos sociales –asociaciones barriales, trabajadores, dirigentes sociales–. Reforzarán su presencia en territorio, sobre todo donde el voto está más polarizado.Hoy estarán en San Rafael, mañana en Luján, el viernes en San Martín, el sábado en Maipú y el domingo en Capital. La próxima irán al Valle de Uco y nuevamente a San Rafael. Por otra parte, contaron que ya han recorrido el resto del interior de la provincia y el Gran Mendoza.Quienes más presencia marcan son las dos mujeres que encabezan las listas: Noelia Barbeito (PTS) y Soledad Sosa (PO).En otra postura, tal vez más relajada por los resultados obtenidos en las PASO, la modalidad de campaña de Cambia Mendoza es dividir la provincia por distritos, no electorales, sino departamentales.A cada uno de esos distritos llegan los candidatos locales, con folletos específicos para cada sector.Lo hacen como han hecho el resto de las campañas: apelando al contacto directo, al "timbreado". Y lo que hacen es poner énfasis en las obras específicas que se han realizado en estos sitios. Están definiendo con qué actividad cerrarán la campaña, pero lo que ya han definido es que no será con un gran acto.Surgidos de la organización de defensa del consumidor Protectora, la gente del Partido Intransigente es, si se quiere, la más desestructurada a la hora de hacer campaña. Si bien el sentido es el mismo, acercar el candidato a la gente, José Luis Ramón –quien encabeza la lista para ocupar una banca en el Congreso– ha elegido hacerlo de una manera muy particular: llega en bicicleta a todos los actos, invitaciones de la prensa y debates. En en lugar de organizar caminatas y visitar a los vecinos, se instala en la plaza departamental y convoca a los vecinos con un megáfono. Cuando la gente se ha reunido, propone temas a discutir.Con esta modalidad llegaron a Rivadavia, San Martín y Tunuyán. Mientras, este fin de semana lo harán en Tupungato, Las Heras, y Guaymallén. También irán al Sur, fortaleciendo la presencia en San Rafael.En cuanto al fin de campaña, los candidatos del PI están preparando un caravanazo que irá principalmente por las calles de Ciudad.Por su parte, la gente de Somos Mendoza explicó que lo que están haciendo es priorizar la llegada territorial. Aseguraron que su modo de hacer campaña no varía demasiado: se organizan actividades barriales, encuentros con vecinos y compañeros de agrupaciones gremiales, trabajadores y empresarios, para ponerlos al tanto de las propuestas.En cuanto a los debates, según informaron colaboradores de Omar Félix, son tantos, que el principal candidato no puede ir a todos. Priorizará algunos, y a los demás asistirán los demás integrantes de la lista.El cierre de campaña de Somos Mendoza promete ser el más ruidoso: un clásico acto peronista, con bombos e hinchadas. Todavía se está definiendo en qué departamento será.