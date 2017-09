Los candidatos no convencionales que van en busca de cargos legislativos

candidatos 2.jpg

Cuando se menciona la categoría políticos la sensación es que se trata de personas aisladas de la realidad, a los que sólo se las puede ver cerca de la gente en la campaña, o bien como seres diferentes al resto de los mortales, encargados de tomar decisiones que, de alguna manera, nos modificarán la vida.Sin embargo, muchos de ellos son desconocidos y no están interesados en exponerse demasiado a la opinión pública.Algunos vienen trabajando desde hace tiempo en política, otros son muy jóvenes y vienen de la militancia territorial y de la universitaria.No todos viven de un cargo público.En esta nota se muestra que la mayoría son trabajadores asalariados, que además de dedicarle su tiempo a hacer proselitismo, tienen que encargarse de cumplir sus obligaciones laborales.En busca de destacar particularidades, Diario UNO convocó a un grupo de candidatos para las elecciones generales de octubre que no encajan en los estereotipos que tenemos acerca de los postulantes a ocupar cargos públicos.Así, desde quien empezó a trabajar como secretario privado del gobernador Alfredo Cornejo mientras este era intendente de Godoy Cruz (Diego Costarelli) hasta la Reina Nacional de la Vendimia 2010, Flor Destéfanis, pasando por empleadas gastronómicas, trabajadores de la vitivinicultura e integrantes de asociaciones estudiantiles, en política sucede como en la vida misma: no hay una sola manera de sobrellevarla. Aquí presentamos las experiencias.