Los autores de las amenazas de bombas a varios colegios están identificados

"Después de varios días de investigaciones, hemos podido conseguir los números y los nombres de los autores de los llamados de amenazas de bomba en los distintos colegios del Gran Mendoza".

Estas fueron las palabras del jefe de la Policía de Mendoza, Roberto Munives, con relación a los reiterados casos de amenazas de bombas en las escuelas que ayer tuvieron un nuevo capítulo.



En total fueron seis los establecimientos educativos que recibieron llamados que alertaban sobre la presencia de algún artefacto con explosivos, lo que derivó en la evacuación de alumnos, docentes y directivos y todo lo que eso conlleva a la hora de realizar el protocolo de emergencia.



"Estamos muy avanzados en las distintas investigaciones que hemos hecho. En estas últimas dos semanas hemos obtenido resultados satisfactorios. Son más de diez los números que están identificados y en los próximos días se tomarán acciones sobre los titulares de esas líneas", sostuvo el funcionario policial.



Y agregó: "A partir de ahora se van a realizar las denuncias correspondientes y se está estudiando desde el ámbito escolar y desde el Gobierno en querellar a los causantes para solventar los gastos que generan las llamadas falsas".



Una falsa llamada produce un gran operativo policial y muchas personas afectadas al operativo. También los recursos económicos. Es decir que un colegio llega a abonar entre $20.000 y $30.000 por los servicios que la policía destina a estos casos que, como mínimo, demandan un operativo de una hora.



"Con este tipo de problemática se afecta no sólo la seguridad, sino las actividades escolares normales por la gran cantidad de horas que pierden los alumnos por un par de graciosos", destacó Munives.



El caso del Colegio Normal es un fiel reflejo de lo que se está viviendo. De los 21 días hábiles de mayo sólo en 10 se pudieron dictar clases normales. El resto se perdió más de la mitad del día en la plaza Independencia como protocolo ante una amenaza de bomba.



"La gran mayoría de los números son locales y otros de fuera de la provincia. Pero lo importante es que están identificados aunque por ahora no podemos dar mayores detalles porque no quiero avivar giles y que me cambien la estrategia", detalló el funcionario.



Ayer se registraron 6 llamadas más en escuelas del Gran Mendoza y una de ellas fue otra vez el Normal. También recibieron las amenazas el instituto Leonardo Murialdo y la Pablo Nogués.