Los aumentos en tasas comunales van del 10% al 35% en 2017

Nada parece estar a salvo. La peste del aumento llegó hasta las calculadoras comunales del Unicipio (Gran Mendoza y Lavalle) y contagió a las tasas municipales. Las subas van del 10% (sólo para el primer cuatrimestre, como es el caso de Maipú) hasta el 35% en Lavalle. Hay departamentos en los que más del 50% de los vecinos no pagan las tasas y por ello se lanzaron descuentos para quienes estén al día o abonen la boleta anual.



Lavalle lidera

Si bien el departamento que conduce Roberto Righi es quien más subió el impuesto municipal con un incremento para el 2017 del 35%, también es cierto que es donde menos se paga de todo el Gran Mendoza. El año pasado una boleta bimestral para una casa de unos 60 metros cuadrados fue de $137, 50 y ahora pasará a costar $185, 62.



Sin embargo, allí sólo el 55% de los vecinos paga las tasas municipales. Para incentivar esto, a quienes estén al día con los impuestos del 2016 se les descuenta el 10% y otro 10% más a aquellos que paguen la boleta anual en efectivo.



Luján: boletas con 26% más

En la comuna que lidera el lujanino Omar de Marchi las tasas municipales subieron el 26%, un incremento menor al que debieron pagar los contribuyentes en el 2016, cuando la suba fue del 35%.



"En este caso va atado a la suba de la Unidad Tributaria Municipal que pasó de costar $3,80 a $4,70. Una casa de barrio podría pasar de pagar $150 mensuales a casi $190", detalló Antonio Spezia, secretario de Hacienda y Administración de Luján.



Aquí también, quienes estén al día y paguen la boleta anual tendrán descuentos del 20%.



En Guaymallén preocupa cobrar

"En nuestro caso, la tasa mínima que paga el 60% de los vecinos rondará los $240 mensuales, esto es porque se decidió aplicar un alza del 25%. Igualmente los que paguen la boleta anual tendrán el 10% de descuento, quienes estén al día habiendo pagado el 2016 sumarán otro 5% y los que hayan pagado el año pasado en término tendrán otro 5%, por lo cual el vecino cumplidor podría tener el 20% de bonificación total", explicó Javier Puebla, director de Rentas, de Guaymallén.



Los descuentos que aplica la comuna de Marcelino Iglesias buscan aumentar el bajísimo nivel de cobrabilidad que tiene hoy y que roza el 32%. "Cuando asumimos sólo el 18% de los vecinos pagaba y lentamente lo hemos ido recuperando", dijo Puebla.



Godoy Cruz subió el 11%

La contracara de lo que ocurre en Guaymallén en cuanto al cobro de las tasas municipales, es Godoy Cruz, en donde el 90% de los vecinos pagan sus impuestos.



En tierras de Tadeo García Zalazar, el aumento de las tasas fue del 11% para el 2017, aunque el Concejo Deliberante autorizó que el incremento vaya a la par de la inflación de este año –prevista oficialmente en 17%–, por lo que a mitad de año podrían tener otra suba cercana al 7%. Aquí una casa de barrio, por ejemplo del Trapiche o Fuchs, pagará este año entre $170 y $180 por mes.



Quienes opten por pagar la boleta semestral tendrán un descuento superior al aumento anual, que será del 15% . Tampoco sentirán el incremento quienes paguen el monto anual en un pago, ya que tendrán una rebaja del 20%.



Las Heras, menor impacto

"En Las Heras hemos intentado aplicar subas accesibles y pagables a las tasas residenciales. Por eso decidimos aumentar el 11% estos impuestos, y sí actualizar por encima de ese porcentaje a otros rubros que estaban atrasados o no pagaban. Por ejemplo antes los cajeros automáticos no tributaban y el Aeropuerto pagaba una suma irrisoria. A este último lo actualizamos con la misma fórmula de lo que paga Ezeiza y pasó de tributar $70.000 a $280.000", contó Daniela Fernández, secretaria de Hacienda de Las Heras.



Aquí el descuento para quien pague el año completo será sólo del 7%: "Es la única manera de incrementar el nivel de pago y que no se licúe el aumento. Tenemos que cambiar la cultura del no pago de las tasas. Nos está dando resultado una campaña por la cual se le llama al vecino que arrastra deudas antes de llegar a la instancia judicial. Sumando el pago de las tasas corrientes con el recupero de deuda, llegamos a una cobrabilidad del 42%", se explayó Fernández.



Según la contadora, cuando asumieron en Las Heras había planes de pago de tasas municipales de hasta 50 cuotas. "Se pagaban cuotas de $0,50 centavos", concluyó.



Maipú, con alza cuatrimestral

En el caso de Maipú, además de brindar los servicios de alumbrado, barrido y limpieza (ABL), la comuna también otorga a sus vecinos los servicios de agua y cloacas. Este año a todos los rubros se les aplicó aumentos dispares, que en la boleta final impactará en un incremento promedio del 10%.



"Esa es la suba que se aplicará para el primer cuatrimestre hasta abril. Después vamos a evaluar si se incrementan los costos de mantenimiento de los servicios y si se trasladará algo de ese impacto a las tasas", asumió Jorge Silva, secretario de Hacienda maipucino.



El aumento que ya está vigente hace que el vecino que tiene por ejemplo 10 metros de frente y pagaba $235 en el 2016, pague este año cerca de $260, incluidos el agua y las cloacas. Quienes paguen todo el año tendrán descuentos del 15% y por el pago semestral será del 7,5%.



Capital, el 10% y otro posible 10%

La ley tarifaria de Ciudad aprobada por el Concejo Deliberante en setiembre pasado, autorizó una suba del 10% a las tasas comunales, pero también habilita que pueda incrementarse hasta el 20% en el segundo semestre, según crezca la inflación.



"Acá no hemos lanzado descuentos, aunque el vecino que pague ahora el año completo se termina beneficiando porque no lo alcanzaría el posible aumento del segundo semestre", puntualizó Sandra Tennerini, secretaria de Hacienda de Rodolfo Suarez.