Los adolescentes copan los clubes y reproducen la moda

Christian Sosa

sosa.christian@diariouno.net.ar



Enero es sinónimo de verano. Verano es sinónimo de pileta. Y para pasar una temporada bastante calurosa en las piscinas de los clubes es importante estar a la moda.



Los tiempos cambian y la manera de vestirse para ir a la playa, al río o a la pileta, también para estar siempre "a la onda", como dicen los adolescentes.



En tiempos en los que los días pasan de ser calurosos a agobiantes, un muy buen plan es ir a la pileta de los clubes a pasar la tarde con el grupo de amigos o con la familia. Un clásico que nunca pasa de moda.



Aprovechando el período de vacaciones, los jóvenes son mayoría y copan todos los lugares, y determinan qué es lo que se usa este verano.



Para ellas

Las chicas nunca pasan desapercibidas y siempre están a la vanguardia en cuanto a ropa se refiere.



Las bikinis están en todos lados y nunca pasan de moda. Son el vestuario preferido de las chicas adolescentes, por sobre las clásicas mallas enterizas, que algunas más jovencitas se encargan de que continúen vigentes.



En cuanto a los colores, hay para todos los gustos. Algunas prefieren el amarillo, y el celeste y blanco que, según ellas "son los colores que se están usando este verano".



En cambio, otras lucen su vestimenta con tonalidades fuertes como los colores flúor, ya sean turquesa, amarillo o violeta.



Los trajes de baño de dos piezas con volados son muy utilizados junto con las bikinis de colores combinados o los de la misma tonalidad.



Una vez que salen del agua, las opciones son varias. Los tejidos trasparentes son la opción más elegida por las chicas.



Tops, shorts bien cortos y alguna que otra jardinera de jean bordada con arco iris, flores o corazones es lo más visto entre las jóvenes.



Para ellos

Los varones no se quedan atrás en cuanto a moda se refiere, aunque nunca tan producidos como las mujeres. Lo que se usa este verano y es novedad en las piletas que también se traslada a la playa o viceversa son las mallas cortas que se llevan unos cinco centímetros por encima de las rodillas.



Muchas cosas tienden a achicarse y la ropa masculina no es la excepción. Los trajes de baño estrechos han ganado terreno por sobre las mallas largas, que se utilizaban hace algunas temporadas.



Rosado, amarillo, celeste, fucsia. A cuadros, lisas, con flores o distintos estampados son los modelos que resaltan en los cuerpos masculinos.



Las musculosas son furor entre los varones con la diferencia que las que están al tope de preferencia son más abiertas en la parte de atrás.



Otra opción bastante elegida por ellos son las remeras largas de cuello redondo. Una fija que no pasa de moda.



Claramente la tendencia masculina veraniega continúa siendo la clásica, aunque con algunos cambios sutiles que pasan inadvertidos.



El panorama del verano 2017 es bastante amplio, pero muchos jóvenes no le dan importancia a lo que está de moda y se visten a su manera.



Los celulares nunca faltan para subir las fotos del momento a las redes sociales



Antes de la pileta o la salida, las juntadas entre amigos o entre familiares es un ritual que no pasa de moda.



Aunque parezca una antigüedad, todavía se puede ver a grupos de jóvenes jugando a las cartas.



Los celulares, obviamente, están por todos lados y las selfies al costado de las piletas son una constante en estos tiempos para después subirlas a todas las redes sociales posibles.



Algunos prefieren relajarse un poco, aislarse de todo y se acuestan a tomar sol.



La merienda es infaltable

Entre tantas horas de pileta, sobretodo al caer la tarde, el hambre se hace notar.



Algunos prefieren ahorrar dinero y llevar de sus casas productos para pasar la jornada calurosa –gaseosas, jugos o mate– y para comer, galletas, facturas, tortitas y hasta bizcochuelos caseros.



Pero también existe la opción de comprar en los quioscos que tiene cada club.



Los anteojos redondos de colores son lo más top



Los peinados, los anteojos y el calzado tampoco quedan fuera de la moda veraniega, sobre todo la femenina.



Ellas se producen más y eso se nota. Trenzas en el pelo con caracoles, una moda traída desde las playas de las costas de Chile, son tendencia por estos días.



Si hay algo en que varones y mujeres coinciden es en los anteojos de sol redondos de colores. Las gafas están por todos lados, incluso, cuando ya queda poca luz.



Los pies también merecen su cuidado. Ya casi quedaron extinguidas las sandalias con abrojos.



Las crocs de distintos colores y tuneadas en muchos casos continúan siendo las más elegidas por ambos sexos.