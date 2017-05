Los 50 museos de Mendoza sufren la falta de recursos

museo ferroviario.jpg

En Mendoza hay 50 museos activos a lo largo y ancho de toda la provincia. Algunos gozan de buena salud porque son gestionados con recursos, tienen identidad propia y un equipo de expertos atrás, como el del Área Fundacional de Capital. Otros, en cambio, luchan por sobrevivir, con el aporte de sus protectores, como el Museo del Pasado Cuyano, donde sus guías trabajan ad honórem, o el Museo de la Educación, donde un guardia de seguridad hace las visitas guiadas del lugar con toda su buena voluntad.Incluso hay situaciones dramáticas, en las que si no se actúa decididamente podrían perderse estos sitios significativos para la historia local, como la Casa Molina Pico, en Guaymallén, o el Fuerte San Carlos, en el Valle de Uco.Por supuesto existen casos en los que los objetos que guardan son muy bellos, relacionados con la industria vitivinícola o con tesoros naturales de la época prehispánica pero carecen de un guión dinámico que muestre su encanto a los visitantes. Dice una popular canción que "el mundo no muestra nada a unos ojos sin mirada". Los museos necesitan que los miren, los interpreten y rescaten de su gélido olvido. Cada vez con menos público, desafiados por las nuevas tecnologías y las crisis culturales del mundo globalizado, resisten, por ahora.Sin embargo, poco puede hacerse, ya que los museos no tienen presupuesto asignado específicamente para resguardar la memoria. Todos dependen de la gestión municipal y de lo que puedan obtener de la Secretaría de Cultura de la provincia para algún programa especial, como por ejemplo traer una muestra.Basta recordar el caso del museo Emiliano Guiñazú-Casa de Fader, en Luján , cuya licitación para fortalecer la estructura de la casa fue lanzada por el propio gobernador Alfredo Cornejo en agosto del año pasado, con un presupuesto de $28 millones, que saldrán del Ministerio de Infraestructura por decisión del mandatario.Pero desde la Dirección de Patrimonio están en la búsqueda de un mecanismo que sobrepase la gestión de un gobernador en particular, que garantice a lo largo del tiempo, una política de Estado para la preservación de estos sitios. En la semana que termina, durante la cual se celebró la Semana de los Museos, se presentó en la Legislatura un plan de gestión de museos, que contiene el borrador de una ley para garantizar los fondos. Ese documento transita por un esquema de aportes provinciales, municipales y la participación de empresas privadas que pudieran ser amigas de los museos. El formato aún no está definido, pero la idea es que los municipios se encarguen del mantenimiento diario de los lugares donde funcionan, la Provincia ofrezca guiones y estudios históricos para darles una fuerte identidad, a cada uno, en un sistema de museos mendocinos, y los privados aporten para el sostenimiento de programas específicos, como podría ser la instalación de una muestra temática.El camino será hacer una serie de consultas a especialistas en la materia, a artistas, a científicos y legisladores, antes de llegar a una redacción final.En tanto, los encargados de todos los museos provinciales acordaron esta misma semana que finalizarán en dos meses un diagnóstico y crearán los guiones necesarios para cada sitio.Además empezarán reuniones periódicas para ayudar en cada museo, compartiendo arquitectos, arqueólogos y museólogos, como método para colaborar entre sí y empezar a solucionar parte de los problemas que hoy presentan.