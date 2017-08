Lo que queda del invierno se vive en manga corta

Si todavía no tuviste oportunidad de ponerte un suéter de esos bien abrigaditos, no tengas miedo. No estás teniendo calores corporales extraños y tampoco es que tenés ahora una capa extra debajo de la piel que hace que no sientas frío. Es que, efectivamente, no hace frío. Mendoza y el resto del país están atravesando un invierno que de invierno tuvo, tiene y tendrá poco.





Las perspectivas del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de junio ya habían anticipado un invierno más cálido de lo normal.





En el mes que pasó las temperaturas de Mendoza estuvieron entre uno y dos grados por encima de la media, y en lo que va de agosto la temperatura media ha llegado a marcar hasta 4 grados más de lo normal.





invierno-manga-corta-1.jpg Caminantes. Pantalones cortos y remeras livianas en pleno agosto. Y aseguran que seguirá cálido de día Foto: Nicolás Galuya / Diario UNO.



Cindy Fernández, meteoróloga difusora del SMN, dijo que una de las causas que explican este calor anormal es que en esta estación hubo pocas irrupciones de aire frío.





"En general, en los inviernos en la zona central del país suele haber tres o cuatro irrupciones fuertes; este invierno tuvimos sólo una irrupción, que fue la única fuente de aire frío. Esto nos da la tendencia de tener un invierno más cálido de lo normal", analizó, y anticipó que agosto seguirá con esta tendencia de tener un invierno más cálido.





"Durante los primeros días de agosto hubo una orientación más marcada que en julio a estas temperaturas más altas, hubo entre dos y tres grados más en general, y en el Noreste, la parte pegada a San Luis, tuvo temperaturas de hasta 4 grados más", comentó Cindy.





Hasta este viernes los días seguirán igual y hasta podrían ir en ascenso de temperatura. "El sábado habrá bajas en el termómetro, pero la irrupción no será marcada. Sí en cordillera desmejoran las condiciones hacia el viernes a la noche. Entre sábado y domingo puede nevar en alta montaña", pronosticó Cindy.





La meteoróloga dijo que, estadísticamente, pueden haber hasta octubre irrupciones de aire frío, que son las típicas heladas tardías, pero que para los próximos diez días no hay nada que indique un fenómeno así.





"Es normal que sucedan estos fenómenos, hay algunos años más fríos y otros más cálidos, es la variabilidad normal del clima, es lo que veníamos anticipando desde todas las perspectivas", agregó la especialista.





Este año, a diferencia del anterior, se ha considerado "neutral", no hubo fenómenos ni Niño ni Niña, lo cual hace que no se pueda anticipar una tendencia. "Cuando hay un Niño hay tendencias marcadas, sabemos cómo se va a comportar el clima, cuando el año está neutral es imposible hacer un pronóstico a largo plazo porque no está modulado por nada", explicó Cindy.