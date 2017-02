"Lo que cobra Kerchner no es ilegal, está en su declaración jurada"

$60.446 es el sueldo que el contador Martín Kerchner cobra como ministro de Hacienda y Finanzas de Mendoza . Pero, además, Kerchner percibe ingresos por otras dos actividades: por pertenecer al Consejo Federal de Inversiones y por integrar el Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal –del cual es el presidente–. Por ambas tareas, Kerchner gana $55.000 más.





El FPV decidió que es necesario que el ministro dé explicaciones y el lugar para hacerlo era la Legislatura de Mendoza. Sin embargo, el radicalismo no lo permitirá.





"Entiendo que no tiene nada que explicar porque lo que percibe es legal, son gastos de representación. Si el peronismo tiene algo que denunciar, que lo denuncie en la Fiscalía de Estado", sostuvo Néstor Parés, presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia, quien salió a dar las explicaciones del caso.





Por su parte, el ministro Kerchner decidió no hacer declaraciones sobre sus ganancias.

La denuncia

Según explicó el presidente del bloque justicialista en Diputados, Javier Cofano, la noticia sobre remuneración del ministro de Hacienda los tiene muy preocupados. "Es anticonstitucional. El artículo 13 de la Constitución de Mendoza establece que ningún funcionario puede tener dos o más remuneraciones por cargos del Estado", señaló Cofano.





Mientras el oficialismo explicó que 55.000 de los $115.000 que cobra el ministro de Hacienda no corresponden a sueldos, sino a gastos de representación, Cofano manifestó: "No se trata de una remuneración por viáticos, no es consistente el monto con las necesidades de los viajes".





En tanto, el diputado del FPV Lucas Ilardo dijo que el oficialismo no quiso acompañar un pedido de informe sobre los funcionarios que están en la misma situación que Kerchner y que ellos quieren pedirles aclaraciones que son necesarias para la ciudadanía.





"No entendemos por qué Kerchner no hace lo mismo que otro ministro de Cornejo, Enrique Vaquié, quien dona el sueldo que percibe por ser parte del directorio de YPF", manifestó el diputado de La Cámpora.





Lo que quiere el peronismo es que el ministro aclare desde cuándo cobra estos ingresos, qué tareas realiza, si se trata de una suma fija mensual o si es parte de reposición de gastos, si debe rendir cuentas por los mismos, cuántos viajes ha realizado para participar en reuniones, si ha cobrado viáticos de la Provincia, qué viajes ha realizado, por qué medios de transporte se ha desplazado.





Finalmente, Cofano sostuvo que analizarán qué opciones tienen para obtener esta información si el radicalismo no acompaña el pedido de interpelación. "Ojalá que un fiscal actúe de oficio para investigar esto", señaló el diputado peronista Jorge Tanús.





La versión oficial

Por su parte, los radicales reaccionaron inmediatamente para rechazar el pedido de interpelación del PJ. "El bloque de diputados del FPV como acostumbra, falta a la verdad, cobra su sueldo como ministro y no cobra dos sueldos más, sino que cobra gastos de representación por pertenecer a dos organismos como el Consejo Federal de Impuestos y otro es el Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal, organismo que preside", señaló el presidente de la Cámara de Diputados, Néstor Parés.





Además, explicó que los ex ministros de Hacienda de Francisco Pérez, Juan Gantus y Marcelo Costa, también los cobraban. "Lo que pasa es que no viajaban mucho porque no se preocupaban por defender los intereses de los mendocinos. Se colgaban de la pollera de la ex presidenta y tengo entendido que cuando viajaban, cobraban también sus viáticos en la Provincia, cosa que no correspondía", sentenció.





También manifestó que el hecho de pagar de esta manera los gastos de representación son decisiones de los organismos mencionados, que también podrían ser abonados de otra manera, pero que esta decisión solo les corresponde a ellos. Y aclaró que Kerchner no debe rendir cuentas por cómo gasta el dinero.





"Tiene que cubrir pasajes, alojamiento, comer. No son los gastos normales que tiene acá. El FPV quiere un pedido de interpelación por este tema, pero no corresponde. Lo que cobra Kerchner no es ilegal, está en su declaración jurada", agregó Parés.





Además, se encargó de aclarar que no hay ningún otro funcionario de Cornejo en esta situación.

El artículo 13 de la Constitución

Nadie podrá acumular dos o más empleos o funciones públicas rentados, aun cuando el uno fuera provincial y el otro nacional. En cuanto a los gratuitos, profesionales o técnicos, los del profesorado y comisiones eventuales, la ley determinará los que sean incompatibles.