Llega a Mendoza un frente frío que provocará un marcado descenso de temperaturas

Un frente frío llegará a Mendoza durante este miércoles y provocará un importante descenso de las temperaturas para los próximos días. Por otro lado, no se esperan tormentas como las que afectaron la noche del martes y madrugada de hoy.



El especialista en meteorología Federico Norte dijo a Radio Nihuil que las tormentas registradas anoche predecían el ingreso del frente frío que se instalará en forma definitiva durante el transcurso de este miércoles.



La inestabilidad de redujo y se comenzará a notar la influencia del frente ya que la máxima para esta tarde no pasaría los 26 grados.



El impacto del frente frío se notará aún más el jueves cuando la temperatura mínima será de 13 grados y la máxima llegará a 23 grados.



La masa de aire fría afectará también el viernes para cuando se espera una madrugada fresca y un amanecer con una mínima que no alcanzará los 10 grados, aunque la máxima será de 26 grados debido a que el cielo se despejará y cederá el impacto del frente.