Lilita Carrió, en Mendoza para negociar las listas con el gobernador

Quizás Elisa Carrió esta vez no piense que Silvia Majdalani, la número dos de la Agencia Federal de Inteligencia, la espiará en su visita por Mendoza para reunirse con el gobernador Alfredo Cornejo y para inaugurar el instituto Transformar, el espacio de formación política del partido de la chaqueña, la Coalición Cívica (CC)-ARI.





En los últimos días, Lilita lanzó acusaciones contra Majdalani, a quien acusó de seguirla y escucharla cuando viajó a Paraguay para conseguir información sobre Aníbal Fernández , en medio de la cruzada que encabeza desde hace tiempo contra el ex funcionario kirchnerista.





Esas declaraciones de alto voltaje, seguidas de denuncias, devinieron miedo dentro de Cambiemos porque sonaron como un posible cisma en la alianza. Sin embargo, la diputada publicó en Twitter: "Jamás voy a romper Cambiemos".





Lo cierto es que, por el momento, se mantiene lejos del presidente Macri, cuyos ministros respaldaron a Majdalani, y por el contrario, se muestra cerca de Alfredo Cornejo, con quien almorzará hoy.





Todo hace parecer que le pedirá al gobernador que incluya a Gustavo Gutiérrez en la lista de Cambiemos para las elecciones de octubre.





Gutiérrez, ex diputado nacional, es el presidente del partido de Carrió en Mendoza.





Agenda en Mendoza

"Es una audiencia pedida por ellos y en apariencia es de camaradería", dijeron desde el Ejecutivo respecto a la visita de la chaqueña, quien a las 11 llegará a Mendoza.





Primero tendrá una reunión con dirigentes de la CC-ARI para debatir estrategias electorales y discutir de política en general.





A las 13 será el almuerzo en Casa de Gobierno. "No puedo adelantar los temas que van a hablar.





Obviamente, el tema de las listas para las elecciones de este año va a surgir. Pero entendemos que el gobernador está sobrevendido en candidaturas y no queremos sumarnos al muro de los lamentos", dijo Gutiérrez.





Si todo marcha según lo planeado, habrá una conferencia de prensa tras el encuentro con Cornejo, en la que Carrió posiblemente regale alguna declaración altisonante, como suele hacer.





A las 18 dará una charla de formación política en la Universidad del Aconcagua, que será abierta a todo público.





En ese lugar presentará la Escuela de Gobierno del instituto Transformar, que es –según ellos mismos lo definen– el "espacio de formación e intercambio hacia dentro y fuera de la CC".





"Con la CC hace más de 12 años que tenemos el instituto. Es un espacio de formación del que cualquiera puede participar", agregó Gutiérrez.





A las 20 volverá a Buenos Aires





#CambiemosEnSerio

"Yo jamás voy a romper con Cambiemos. Solo trato de que #CambiemosEnSerio", tuiteó la diputada y abogada el 25 de mayo en medio de los escándalos provocados por su verborragia.





Carrió acusó a toda la clase política de proteger a Julio de Vido, ministro de Planificación del kirchnerismo, pidió el juicio político al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, y denunció a la subdirectora de la AFI, agencia que no descansa si se trata de escándalos ya que el director, Gustavo Arribas, está investigado por recibir coimas de Leonardo Meirelles, cambista y operador financiero de Oderbrecth, empresa brasileña signada por el escándalo e involucrada hasta los tuétanos por corrupción en el caso Lava Jato.





En todo ese esquema, Gutiérrez dijo: "Lo que Carrió dice en público es lo que dice en privado. No hay segundas informaciones. No vamos a romper con Cambiemos porque creemos que no es incompatible ser parte con criticar lo que nos parece mal".