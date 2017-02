Licencias de conducir: hasta un mes para conseguir un turno

Sacar, renovar o rehacer una licencia nacional de conducir en Mendoza puede ser un verdadero caos. Larguísimas esperas, días perdidos porque faltó un papel, el pago de una multa o se cayó el sistema y muchas personas que buscan hacer lo mismo al filo de las vacaciones y se olvidaron de que la documentación está vencida son moneda corriente en la cotidianeidad de los 16 Centros de Emisión de Licencia de Conducir (CELC) con los que cuenta la provincia.



En algunos departamentos, como en Guaymallén, la espera para obtener un turno puede ser de hasta más de un mes. En otros, como Las Heras, en donde la atención es por orden de llegada, algunas personas llegan a la madrugada para irse con la licencia en mano al mediodía.



Esta situación ocurre porque hasta que se inauguren los tres centros que faltan –San Rafael, Luján de Cuyo y Junín– aún coexisten dos sistemas: el de la policía provincial y el nacional. Esto aún genera complicaciones, dudas, y dificultades para adaptarse al sistema nuevo, sobre todo para aquellos conductores que estaban acostumbrados al anterior.



Leonardo Yapur, el director de Seguridad Vial de la provincia, explicó que uno de los motivos para que esto suceda es que los CELC han triplicado la cantidad de licencias emitidas en tres años.



Es que si bien en 2014 y 2015 emitieron 20.000 carnets nacionales, en 2016 en número se disparó: fueron 76.800 los documentos realizados. Sólo en enero del 2017, los trámites fueron 10.700, y la proyección para todo el año es de 120.000 licencias.



Este sería el principal motivo pero hay algunos más.



Motivos

Entre las causas que Yapur enumeró para que se produzcan las demoras, se destaca que la atención de por lo menos el triple de trámites, se realiza sin que se haya incrementado la planta de personal.



Otro problema que está dificultando la emisión rápida del carnet es que la infraestructura y la tecnología se ven desbordadas ante la sobredemanda. Sin embargo, dijo que estas son decisiones que vienen desde Nación y que son ellos los que determinan cuándo un centro necesita refuerzo de personal o de equipos.



Puso sobre el tapete los errores que los solicitantes cometen. El más frecuente es el de acudir a realizar el trámite con el carnet vencido desde hace más de 90 días, es decir que la persona que está en estas condiciones debe volver a cero: sacar la licencia como si fuera por primera vez, hacer el curso teórico, rendir el examen y luego dar la prueba de manejo como un conductor novato o una persona mayor de 65 años.



También sostuvo que mucha gente saca un turno y concurre sin los papeles que se le piden, porque antes no averiguan exactamente qué es lo que tienen que llevar. Un claro ejemplo de ello es no haber pagado las multas por infracciones antes de ir a renovar o sacar el carnet.



Destacó, además, que a partir de la inauguración de los tres últimos centros de emisión –lo que ocurrirá en los próximos días– el sistema provincial caducará y sólo existirá el nacional. Por lo tanto ya no habrá más dudas al respecto.



Los centros con más colapso

En el caso de Guaymallén, las demoras se dan por la cantidad de personas que solicitan un turno, lo que vuelve muy difícil ser atendido por teléfono para obtener el turno.



El director de este servicio, Martín Ozán, explicó que el CELC de Guaymallén es el que más licencias emite: unas 150 por día. "Una vez que el sistema provincial dejó de emitir licencias, este CELC se colapsó, nos vimos desbordados", manifestó.



Explicó que como en Guaymallén sólo se atiende con turno –que se saca por teléfono- las personas que tienen próximo el vencimiento de su licencia, lo saquen con un mes de anticipación, porque la demora es de por lo menos 20 días.



En el caso del carnet de primera vez, la espera es de hasta un mes. "Estamos en el tope de atención", afirmó. Esto los ha llevado a gestionar una solución alternativa, que es la de abrir un sector sólo para renovaciones. Esta idea se concretará en los próximos meses, dijo el funcionario.



En Las Heras, la dificultad es que hay que concurrir personalmente a obtenerlo: no se puede hacer por teléfono ni por internet. La atención es por orden de llegada y en algunos casos hay que disponer de dos días para hacer el trámite: uno para obtener la información y el asesoramiento necesario, y el otro para hacer la licencia. Además, el CELC está ubicado a gran distancia del centro de Las Heras: en el parque industrial, cerca del aeropuerto El Plumerillo.



El director del CELC, Sergio Cornejo, explicó que en los últimos días hubo dificultades en la atención: por falta de sistema y por celebrarse el día del departamento, en Las Heras no funcionó ninguna repartición pública. Por esto, durante la semana que concluyó atendieron más horas de lo habitual.



Este centro emite unas 75 licencias diarias, y es la única comuna que realiza un curso de educación vial para todas las personas que van a obtener el carnet, aún los que van a renovar.



En Capital, la funcionaria a cargo, Carina Vicario, manifestó que no tienen quejas del funcionamiento del CELC, y que sólo hay que tener paciencia para obtener el turno porque muchas veces el call center se colapsa. También otorgan unas 80 licencias diarias, y la demora de turnos es de unos 15 días.



En Godoy Cruz, la situación es similar que en Capital. Así lo confirmó Lisandro Delgado, el director de Tránsito del municipio. No hay demasiados reclamos, pero sí recalcó que si las personas realizan el trámite con información y sin olvidar ninguno de los pasos previos para obtener el carnet, el mismo puede obtenerse en media hora. El funcionario aconsejó entrar a www.godoycruz.gov.ar/transito para informarse.



Un sistema más seguro

La nueva licencia cuenta con características de seguridad que la convierten en difícil de falsificar: códigos y hologramas. Estas también brindan a la autoridad toda la información que necesita saber sobre el conductor: incluidas las multas o infracciones que ha cometido en otras provincias. Esto a través de la lectura de un código de barras.