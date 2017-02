Libro mendocino busca ser el mejor del mundo

El libro Turismo del vino. La experiencia argentina, de Gabriel Fidel, fue seleccionado en un certamen internacional como mejor libro de Argentina.

Competirá junto con otros nueve títulos por el premio a mejor libro del mundo 2017.

El texto se editó en 2016 bajo el sello de la UNCuyo, Ediunc, y es finalista de los Gourmand World Cookbook Awards.

En la primera etapa del certamen, el jurado lo eligió como mejor libro de Argentina, y ahora competirá en la categoría "Vino y turismo" junto a títulos de España, Reino Unido, Bélgica, Francia, Irlanda del Norte, Estados Unidos, Suecia y China. La final se celebrará el 27 y 28 de mayo en China.





Los títulos de esa categoría son: Turismo del Vino, de Gabriel Fidel (UNCuyo - Ediunc) de Argentina; Vins d’artisans en Wallonie, de Éric Boschman, Marc Vanel (Lannoo) de Bélgica; Wine Planet, de Yin Li-Xue (Beijing Art Photography) de China; Guide Oenotourisme, de Dominique Auzias (Petit Futé) de Francia; Food NI Drinks 2016 de Guide (NI Good food) de Irlanda del Norte; Guia d’enoturisme del Penedès, de Lluís Tolosa de España; Guide till vinets värld, de Britt and Per Karlsson (Tukan) de Suecia; Volcanic Wines, de John Szabo de Reino Unido; y Best practices in Global Wine Tourism, de Liz Thach, MW & Steve Charters, MW (Miramar) de Estados Unidos.