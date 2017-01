Le Parc: de espacio cultural a inédita colonia de verano

Trescientos niños de Guaymallén comenzarán el lunes una colonia de verano diferente al resto, con un tinte más cultural. En el Espacio Cultural Julio Le Parc empieza Verano de Culillos, actividad recreativa que unirá la diversión de las piletas, con actividades relacionadas a la cultura y controles médicos completos para todos los chicos participantes.



Es la primera vez que se utilizará el espacio para una actividad de este estilo, con el objetivo de crear en los niños un sentido de pertenencia con el lugar. Por eso, los 300 cupos (que se agotaron el mismo día en el que iniciaron las inscripciones) estuvieron disponibles únicamente para chicos que vivieran en un radio menor de 30 cuadras respecto del Le Parc.



"La escuela de verano está específicamente pensada para que los niños de alrededor del Le Parc lo conozcan", expresó Viviana Beinat, coordinadora del Le Parc, quien a modo de ejemplo contó que en el día de las inscripciones "muchos chicos les preguntaban a sus padres por qué no los habían llevado antes a conocer el lugar y si ahí iban a poder ver los títeres sentados en las butacas de las salas".

Beinat aseguró también que se trata de una actividad totalmente cultural, a la cual se le agregan las piletas de lona porque los chicos no conciben asistir a una colonia de verano en donde no haya una, pero que se sumarán actividades que apuntan a lo cultural, como diferentes show para niños, demostraciones de tela y demás.



Durante esta semana, previa al comienzo de la colonia, los chicos están siendo revisados, pesados y medidos por médicos del hospital Humberto Notti. Además, se les colocarán las vacunas faltantes a quienes lo necesiten.



Para realizar los chequeos se están utilizando los camarines, por lo que el espacio donde los artistas se preparan para salir a escena está copado de camillas, balanzas y medidores. "Esto implicó que los niños conozcan los camarines, por lo que están felices", dijo Beinat.



Los que realmente están felices de esta actividad son los padres, quienes encontraron una solución gratuita y cómoda para enviar a sus hijos durante el verano a un sitio seguro. La mayoría coincidieron en que la cercanía del Le Parc con sus casas fue fundamental para inscribir a los chicos.



En cuanto a las piletas, recién serán colocadas durante el fin de semana, para comenzar la actividad el lunes.



Más controles

Además de la colonia de verano, Verano de Culillos ofrece un servicio más profundo. A partir del lunes, junto con las piletas se instalarán camiones donde se harán chequeos de odontología, revisación médica general enfocada en nutrición y oftalmología, donde a los niños que necesiten anteojos se los harán y entregarán gratis.



"Todo el servicio está destinado únicamente a los 300 niños inscriptos en la escuela de verano y no se harán excepciones", explicó Beinat.



Estos controles también serán realizados por pediatras del Notti, gracias a la coordinación entre los organizadores de la colonia de verano con el Ministerio de Salud de la provincia.