Las pericias físicas y psicológicas complicaron aún más a Giacchi

Los profesionales que analizaron las lesiones físicas a Laura García constataron un enrojecimiento de la piel (eritema) de 3 centímetros de diámetro en la zona submalar, dos lesiones subcutáneas (equimosis) de 4 centímetros de longitud, ubicada en la región alta del cuello, otra lesión en el pabellón auricular izquierdo y contractura de los músculos témporomaxilares bilateral, con dificultad a la apertura bucal por intenso dolor en ambas articulaciones.



Los peritajes psicológicos también colaboraron para hacer más grave la acusación contra el ahora ex ministro de Salud, Rubén Giacchi, ya que considera creíble el relato de García.



Ante ellos, la mujer relató que en la relación de 7 meses que mantuvo con el ex funcionario, él no sólo la celaba, sino que le controlaba el celular, los horarios y la vestimenta, algo que ella vivenció como maltrato emocional. A eso sumó que hubo un antecedente en el que la mujer sufrió agresiones físicas de Giacchi y precisó que la noche del festejo de su cumpleaños él le dio un golpe en la mejilla.



Según los peritos "de la exploración surge que la interacción de la pareja Giacchi–García presenta marcado potencial para la reiteración de nuevos episodios de violencia" y recomienda adoptar las medidas judiciales de protección de la integridad psicofísica de ella.