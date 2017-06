Nuevamente es noticia la imputación de ex funcionarios provinciales. Esta vez, la novedad comenzó a caldear la trastienda electoral en la previa de la campaña por las legislativas.



Ahora el gobernador opinó abiertamente sobre la decisión de la Justicia de que los ex ministros de Transporte Pablo Rousseau y Diego Martínez Palau sean investigados por enriquecimiento ilícito, asegurando que el proceso debió empezar antes. El último de los mencionados, quien fuera candidato a vicegobernador en la elección 2015 y que vuelve a estar en carrera desde un nuevo espacio del peronismo, cuestionó los tiempos del procedimiento y habló de "presiones del poder político sobre el judicial" para que se lo impute ahora.



"Lamento que esto se esté investigando recién ahora cuando la denuncia fue radicada hace más de un año. Era para investigar bastante más rápido, había que pedir escrituras y hacer oficios en el Registro de la Propiedad; había cosas para hacer que no se hicieron", aseguró Alfredo Cornejo acerca de la denuncia que Ernesto Mancinelli, senador provincial de Libres del Sur (Cambia Mendoza) hizo en enero de 2016, por la sospecha de que los ex funcionarios de Francisco Pérez habían aumentado sus patrimonios personales de manera irregular en sus gestiones como ministros.



El primer mandatario habló abiertamente del tema luego de inaugurar ayer la Residencia de Madres del hospital Scaravelli, en Tunuyán, alentado por encontrarse en el Valle de Uco, donde se habrían posado principalmente los ojos de la Justicia para la imputación. Es que la denuncia plantea que Rosseau aumentó 300% su patrimonio entre 2008 y 2015, e instala la necesidad de investigar la procedencia de ese dinero para la compra de varias fincas en la región.



"Es interesante que funcionarios que estaban en Transporte, que estaban administrando cuantiosos recursos de subsidios, se compren y vendan tierras entre ellos. No es una única finca, como se viene publicando. Si ven el boleto de compraventa son varias fincas y los precios que aparecen en el boleto son subvaluados respecto de lo que realmente valen", amplió Cornejo, que pidió celeridad, ya sea para que se los declare culpables o inocentes.



La figura de Martínez Palau aparece en una de esas operaciones, asociada a la compraventa de un terreno que, finalmente, pasó a nombre del padre de Rousseau, pero que le valió la imputación por la que salió a defenderse este semana, planteando que detrás hubo una operación política.



"Es una situación que se debió haber investigado antes porque hasta ahora, nunca se había tratado. Yo rogué que esto avanzara desde un principio, me presenté en la Justicia, pero antes no pasó nada", afirmó Martínez Palau, que habló públicamente apenas fue notificado. Esto último, asegura, ocurrió después de que la prensa ya lo supiera, aduciendo que hubo una maniobra política para que se filtrara la información.



Eso y que él esté nuevamente en campaña, ahora como miembro del espacio Diálogo Peronista –en sintonía con Florencio Randazzo– fueron dos de los motivos de los que se valió quien fue candidato a vicegobernador por el Frente para la Victoria en 2015 para cuestionar los tiempos de la causa y los "juicios de valor" que se están haciendo.



"Es malintencionado o está falto de conocimiento, porque se trata de una sola unidad productiva con varias fracciones", dijo acerca del gobernador y su versión pública.



"Una imputación significa la apertura de una investigación judicial. Si vamos a los archivos, el mismo Alfredo Cornejo estuvo imputado en 2004 y ya entonces decía lo mismo, es decir que a él le tocó vivirlo. Opinar puede hacerlo cualquiera, pero para algo está la Justicia y yo no participé de la totalidad del negocio, sino parcialmente y está todo explicado en los expedientes", agregó Martínez Palau y sacó de su cuestionamiento al fiscal penal Juan Manuel Bancalari, de quien dijo "confiar en su imparcialidad".



"Pero evidentemente hay una presión muy fuerte del poder político sobre el judicial", cerró.