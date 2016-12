La Virreina Nacional se mostró en contra de que las candidatas de Capital participen de la elección

Este viernes, cuando Maipú abra su fiesta departamental, se dará comienzo oficial al calendario vendimial 2017. Las soberanas electas en el Frank Romero Day han comenzado el nostálgico proceso de despedirse de la corona y, más relajadas, hablan de las experiencias vividas y de lo que se viene.



Rocío Fuster se convirtió en Virreina Nacional de la Vendimial pasada la medianoche del 6 de marzo con 39 votos. La representante de Lavalle, que llegó desde Gustavo André, se quedó muy por debajo de los 86 que recibió Giuliana Lucosky, una morocha de ojos claros de Luján.



Como una "mujer de Vendimia", Rocío ya conoce las tareas y lo que representa la fiesta grande de los mendocinos por ello se anima a opinar de unos de los cambios que se pondrán en marcha en esta elección. Uno de ellos es la participación de la reina de Capital.



Cuando la polémica por esta decisión oficial aún no se aplaca, la lavallina se animó a decir: "No tengo ni drama de que las chicas participen". Pero sin ocultar su disidencia agregó: "No me gusta que nos quedemos sin anfitriona".



Según Rocío, es problemático que no haya una representante para abrir la fiesta y consideró esta situación como "una pérdida de la cultura y la tradición" de la fiesta vendimial.



Embed