La Virreina 2017 ya es técnica en Gestión de Empresas

Mientras se corta el pelo y toma unos mates, Romina Méndez Páttaro (20), la Virreina Nacional de la Vendimia, charla con Diario UNO. Aprovecha los minutos en la peluquería porque tiene, después, una reunión con el intendente de San Carlos, el departamento al que representó. A la tarde, ese mismo día, recibirá el diploma de técnica universitaria en Gestión de Empresas, carrera de la que se recibió durante su reinado.



Un día antes de cumplir 20 años, el 21 de junio, la soberana rindió la tesis de la tecnicatura que estudió por tres años en la sede del Instituto Tecnológico Universitario de Tunuyán. Para cursar la carrera, viajaba todos los días una hora y media, ida y vuelta. Ahora seguirá estudiando para la licenciatura y, en paralelo, también estudia Comercio Internacional a distancia. Multifacética y de agenda completa, Romina también vende perfumes y hasta hace sorrentinos caseros con su mamá para vender.



La joven contó que durante el tiempo que lleva como Virreina ha recibido el apoyo en todo momento de la Municipalidad y del intendente Jorge Difonso, con quien dijo tiene comunicación directa.



–¿Cuándo te recibiste?

–En diciembre terminé de cursar, me quedaba la tesis. Cuando salí Virreina empecé a preparar el proyecto para recibirme, la universidad me dio la posibilidad de hacer un proyecto y no pasantías porque tenía que ir todos los días a una empresa y no podía por las obligaciones del virreinado. Rendí el 21 de junio, un día antes de mi cumpleaños.



–¿Cómo fue ese momento?

–Todo tiene su recompensa. Estaba feliz, no había hecho nada para mi cumpleaños, me recibí e hice un festejo doble con mis amigos y mi familia.



–¿Cómo han sido estos meses de Virreina?

–Se ha pasado muy rápido, estoy disfrutando de lo último que nos queda. Me he sentido muy cómoda; San Carlos me ha dado mucho protagonismo, me ha llevado a todos lados, ha querido que esté en todos los eventos, me ha apuntalado.



–¿Pudiste concretar algún proyecto?

–Sí, conseguimos pases para que los pacientes con cáncer puedan viajar a Mendoza a hacerse sus tratamientos con un acompañante sin costo. Ahora estuve hablando con un diputado para conseguir una casa para los chicos que están judicializados, porque en la que están ahora es prestada.



–¿Los vecinos se te acercan mucho a pedirte cosas?

–Sí, siempre van y me preguntan por lo que podrían hacer en algún problema que tienen ellos. Tengo acceso directo al intendente y le comunico las cosas. A mí me dicen siempre que lo que necesite vaya, me dan todo lo que pido, si quiero un espacio para hacer un evento o música la Municipalidad me lo da.



–Tenés buena relación con el intendente, ¿te gustaría seguir en política?

–En la política no, no sabría cómo seguir, pero tengo que comenzar a buscar trabajo para el año que viene. Ahora vendo perfumes y hago sorrentinos para vender, me ayuda mi mamá y la gente me compra.



–¿Con el gobernador te has reunido?

–No, con el gobernador no. Pero con la Provincia he tenido mucho contacto. El intendente también me hace partícipe de todo. Esta semana entregaron una ambulancia en Pareditas y ayer fue la apertura del CIC en Chilecito, y eso nos ayuda.



–¿Cómo cambió tu vida a nivel personal?

–Me cambió mucho, el cariño que uno recibe de la gente, eso es todo lo que más destaco de Vendimia. Yo lo disfruto todo, pero no como una intocable.



–¿Te gustaría cambiar algo de Vendimia?

–Me gustaría que todas las chicas se eligieran en el mismo mes, porque hay desventajas si te eligen una semana antes de entrar al hotel, no tenés tiempo de promocionar. El voto del público me gustó mucho. Acá en San Carlos fui elegida también por el voto del público, yo venía del distrito más lejos y la gente me eligió. No tuvo nada que ver ser de un distrito o un departamento alejado. También me gustaría que en el hotel te permitan ver a tu familia. Uno está con mucha tensión y presión, eso implica nervios y necesitás a tu familia.