La Vicegobernadora participó del encuentro "La Mujer y el Poder" y expuso sobre Ámbitos de Representación

La vicegobernadora Laura Montero participó del encuentro "La Mujer y el Poder", organizado por el Poder Judicial y en conmemoración al Día Internacional de la Mujer y expuso sobre ámbitos de representación.El panel de expositoras se completó con las disertaciones de la doctora María Fontemachi, presidenta de ALAMFPYONAF; Claudia Najul, ministra de Salud; Mariana Silvestri, defensora general de la Provincia de Mendoza; Beatriz Varela, presidenta de la Comisión Bicameral de Niñez, Adolescencia y Familia; Claudia García, decana de la Facultad de Ciencias Políticas; Graciela Argones Maza, comisaria inspectora de la Policía de Mendoza y Marcela Postigo, jefa de Coordinación Editorial del Grupo América.

"Para mí es un gran honor estar en esta mesa, por todas las personas que han venido a este encuentro. Nuestra responsabilidad es trabajar por todos los niños, las niñas, adolescentes y familias y precisamente ese trabajo que hacemos día a día es interinstitucional e interdisciplinarios y creemos en la integración de luchar por el mismo objetivo: los derechos humanos", manifestó Fontemachi al iniciar el acto.

Y agregó: "Agradezco a la Vicegobernadora por habernos invitado a la Legislatura el 8 de marzo y ser parte de la II Asamblea por la Equidad, donde pudimos hablar de transformación cultural, inequidad laboral y abuso de poder, entre otros temas".

Por su parte, la presidenta del Senado, Laura Montero celebró la iniciativa y alentó a continuar con el trabajo en conjunto entre los poderes del Estado y las organizaciones civiles. También compartió su experiencia como ingeniera agrónoma y contó cómo fueron sus primeros pasos en la política.

"Siempre me he llamado a la reflexión de por qué soy la primera Vicegobernadora, pienso en qué pasó todos estos años que ninguna mujer llegó antes y me siento con una gran responsabilidad. Pero más allá de la responsabilidad, me llama a la reflexión cómo vamos a hacer para trasformar esta realidad. Por eso creo que el dialogo entre los poderes del Estados es fundamental, es necesario", dijo Montero.

"Los problemas que enfrentamos como sociedad no se pueden resolver desde una cabeza, desde un poder, ni siquiera desde los tres poderes. Se necesita avanzar en consolidar una democracia mucho más participativa, mucho más deliberativa y de interacción justamente para poder dar respuestas más acertadas y con un impacto más eficiente en la realidad, agregó la funcionaria.

Sobre el tema equidad de género, la Vicegobernadora citó una frase del presidenta de la OIT que dice que "la equidad no es una cuestión de valoración ética, es un acto de inteligencia", y explicó porque está frase es tan reveladora: "La colaboración entre el hombre y la mujer, la cabeza de los dos puesta frente a la solución de un problema, da soluciones más inteligentes y eso se demuestra con estadísticas que reflejan que en los países más desarrollados es donde hay más paridad en ámbitos de decisión, y no solo en los poderes del Estado sino en todas las organizaciones de la Sociedad Civil".

"No en vano los #ODS han valorado en el puesto 5 la equidad, porque trabajar en la equidad es trabajar en países más prósperos, más humanizados que dignifican la vida de las personas", puntualizó.

Respecto de adquirir poder, Montero expresó: "Hay que pensar para qué queremos poder, porque evidentemente es una herramienta de transformación y nos pone al nivel de las decisiones, pero ese poder no sirve para nada si es en búsqueda de poder por el poder mismo. Ese poder tiene que estar anclado a las convicciones, a los principios y a los ideales. Siempre lo ejercí desde principios rectores y desde lo que me inculcaron desde muy chica en mi casa".

La ex senadora nacional también reflexionó sobre la II Asamblea por la Equidad, que se realizó días atrás en la Casa de las Leyes y destacó la diversidad y el respeto como los principales protagonistas.

"Realmente les agradezco la participación, fue sumamente enriquecedor y una lección para el resto de la sociedad, ya que pudimos demostrar que 80 mujeres podemos hablar, respetarnos, aplaudirnos y empoderarnos".

Finalmente, compartió a los presentes las propuestas recogidas durante el debate en la Asamblea y las propuestas en las que se trabajarán durante este año sobre Representación en los ámbitos de poder.

Cerraron el encuentro dos grandes músicos: Marcelo López y Roberto Fiat, para deleite de todos los presentes. Una de las canciones que todos corearon fue "Juntos a la par", que transmitió el espíritu del encuentro.