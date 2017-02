La Unión Obrera Metalúrgica denunció más de 10 mil despidos en el sector y marchó en todo el país

La Unión Obrera Metalúrgica realizó marchas en todo el país este martes. En Mendoza una columna llegó hasta Casa de Gobierno para mostrarse en desacuerdo con la apertura de las importaciones, el techo en las paritarias y los despidos en el sector.

Según indicó el referente nacional Antonio Caló los despidos superaron los nueve mil en 2016, mientras que las suspensiones ascienden a 15 mil trabajadores. "Esta gente no sabe si va a tener trabajo cuando vuelva de las suspensiones", manifestó el gremialista.

En tanto, el secretario mendocino de la UOM, Luis Márquez, señaló que la preocupación en el sector "es muy grande" y que los sueldos no alcanzan frente a los autos de tarifas. "No podemos vivir con esto sueldos. Siguen aumentando las cosas y encima le quieren poner un tope a los sueldos. No lo vamos a aceptar", dijo Márquez.