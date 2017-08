La UNCuyo abrirá un laboratorio para medir capacidades electromagnéticas

El Instituto Tecnológico Universitario de la UNCuyo inaugurará mañana a las 16 un laboratorio para la medición de compatibilidad electromagnética de productos electrónicos y de comunicaciones. Será el único que realizará estos ensayos en el Oeste argentino.



Se trata del Laboratorio de Ensayos de Equipos Electrónicos y Comunicaciones, que contará con los recursos humanos y equipamiento para realizar este tipo de mediciones, fundamentales durante el diseño de productos electrónicos que involucran a diversas áreas: equipos industriales, electrónicos, electromédicos, de telecomunicaciones, automotrices, de aviones, entre otras.



"No sólo se trata de que los equipos funcionen bien, sino, en muchos casos, de evitar accidentes o daños. Es por ello que los equipos antes de salir a la venta deben ser certificados", sostuvo Daniel Yelos, ingeniero en Electrónica y docente del ITU, responsable del laboratorio.



La compatibilidad electromagnética es la capacidad que tienen los equipos para compartir un mismo entorno sin comprometer su normal funcionamiento. Este laboratorio se encargará de medir la inmunidad o susceptibilidad electromagnética (EMIS) que caracteriza la habilidad de un aparato de funcionar correctamente dentro del entorno electromagnético para el cual ha sido diseñado o concebido.



Los equipos eléctricos o electrónicos crean ambientes electromagnéticos cuando los electrones son movidos para que el dispositivo funcione. "Se trata de que los equipos no emitan más de lo que deben. Luego se pretende que un equipo que esté sumergido en un campo magnético lo soporte. O sea, que no funcione mal", dijo Yelos.