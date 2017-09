Con vistas a las elecciones de octubre, mirando lo que ocurrió en las urnas hace un mes, en el Valle de Uco el radicalismo ya entró en la sintonía más fuerte y aplica sus estrategias para remontar el resultado de las PASO, que los ubicó por detrás de total de votos que sumó el justicialismo, lo que se leyó como una derrota en toda la región.

Tunuyán, por la unidad

Que la lista que apoyó Martín Aveiro, uno de los principales intendentes líderes que acompañó a Omar Félix, reuniera la mayor cantidad de votos del peronismo en agosto no fue novedad. Lo que tampoco es noticia es que el justicialismo tuvo que valerse de los votos de la lista encabezada por Patricia Fadel para ganar, en general, y que entre la actual senadora provincial y el cacique la fisura pareciera irrecuperable.

Más allá de que la tendencia de una gran parte de Tunuyán sea volver a votar al oficialismo departamental, a los votantes enojados con el sector de Aveiro es a los que buscan captar los radicales que reunieron casi 10 mil votos, en total. Vienen de hacer conferencias de prensa de forma conjunta y de mostrarse en almuerzos y reuniones de trabajo con referentes provinciales, haciendo público el mensaje de "la comunión, más allá de las diferencias, para triunfar".

Ahora, la apuesta es unirse y apoyar la lista que encabeza Juan Paulo González Trigo, que fue la que reunió la mayor cantidad de votos.

"Trasladar el modelo político de Cornejo a uno departamental"; "recuperar el poder"; "que no hay intereses personales por candidaturas", y que se busca captar "el caudal de votos volátiles" son otras de las frases que se desprendieron de la dirigencia partidaria departamental, por lo que dicen es una unión que se mantendría hasta el 2019.

Tupungato se vale de polémicas

Tupungato, una de las comunas de Cambiemos que fue sorpresa en las PASO, vuelve a estar en el centro de una polémica política.

Después de que el intendente Gustavo Soto tuviera que salir a dar explicaciones y hasta dar marcha atrás, en parte, con el último aumento dado por paritarias, pero que se tradujo en un elevado sueldo para él y los concejales (lo que dicen desde el mismo seno de la UCR es que le costó varios puntos menos en agosto), ahora el denunciante fue él y en el banquillo sentó al ex intendente Joaquín Rodríguez. El justicialista que gobernó durante tres mandatos empieza a ser investigado, imputado por "defraudación a la administración pública".

La denuncia la hizo el mismo Soto a raíz de la detección de irregularidades en la construcción de viviendas donde, presuntamente, se giraron fondos a cooperativas y las casas no se hicieron o se construyeron a medias. Pero esta situación ya tenía un antecedente en la Justicia, y había sido alentando por el mismo Rodríguez, que inició una demanda antes de dejar su cargo, en 2015.

"Al ver que las casas no se hacían o se hacían mal, hicimos una investigación y una denuncia. Yo era concejal en ese momento. Es una cosa parecida a lo que pasó en Lavalle con la Tupac. El IPV quería comprar un terreno en Tupungato para viviendas sociales. A mí me pareció rara la operatoria, porque debería haberse llamado a licitación pública. Después descubrimos que el terreno que quería comprar el IPV tenía un sobreprecio y eran cuatro hectáreas de la hermana del ex intendente Rodríguez", señaló el actual intendente en una radio el jueves.