La solidaria acción de un camionero con un anciano que se viralizó

El reloj daba las 13.26 y el sol en la cara empezaba a darle un poco de fiaca. Por eso, cuando el semáforo de la esquina de Bernardo Quiroga y Ruta Nacional 40 se puso en rojo, Luis Murúa buscó distraerse mirando hacia los costados. En la espera para avanzar y seguir su camino hacia una fábrica adonde debía cargar mercadería, vio cómo un anciano intentó cruzar la ruta en bicicleta, desde la esquina del carril contrario, pero sin poder lograrlo.





"Hay algunos bordos. Venía embaladito, pasó uno, pasó otro y ahí se quedó; me di cuenta de que no tuvo fuerzas para seguir pedaleando. El semáforo ya se había puesto en verde, pero ni lo dudé, aunque actué sin pensar", así relata este camionero de 38 años los instantes previos a que se bajara del camión, que quedó con el motor encendido y la puerta del conductor abierta, y corriera hasta donde estaba don Alberto Sambrano, para ayudarlo a que terminara de cruzar y así salvarlo de ser atropellado.





El episodio quedó registrado por las cámaras de vigilancia de Eugenio Bustos (en San Carlos ), la grabación fue compartida por el intendente Jorge Difonso en las redes sociales y se viralizó.





A 20 días de aquel mediodía, al video que lleva más de 1,2 millones de reproducciones en Facebook y fue compartido casi 15 mil veces, se le sumó una nueva postal: la foto de los dos protagonistas recibiendo del jefe comunal sancarlino un obsequio para reconocer, especialmente, el gesto del chofer tunuyanino con el ciclista de 80 años.





Embed Reunimos a los protagonistas de esta historia solidaria. Muchas gracias Don Alberto Sambrano y Luis Murua por hacernos sentir orgullosos. pic.twitter.com/s9bSkgM84x — jorge difonso (@JorgeDifonso) 23 de mayo de 2017



"Esto lo vivimos semanalmente. Siempre ayudamos a mucha gente. Lo que hice yo, sin pensar lo que podía pasar –porque ni miré si atrás venían autos–, lo hace la mayoría de los camioneros", afirmó, con convicción, Murúa, que acumula 20 años de experiencia en su trabajo y que en su perfil de Facebook se define como "orgulloso de ser camionero".





"Nunca pensé que ahí había cámaras. Después, unos compañeros vieron la grabación y me avisaron. Mi jefe me felicitó y varios conocidos también", agregó, detallando que pasa todas las semanas por ese punto por las labores que le demanda la empresa de transporte para la que trabaja, pero que desconocía del sistema de 40 cámaras que San Carlos instaló hace unos años en puntos estratégicos para contribuir a la vigilancia y la seguridad. No es la primera vez que, también, han servido para distintos llamados de atención.





Más allá del gesto que tuvo tan buena repercusión, defender su labor y la de sus colegas fue lo que el tunuyanino quiso destacar sobre todo, más allá de reconocer la importancia de lo que hizo, por lo peligrosa y transitada que es esa ruta a esa hora.





Embed Gran gesto del chofer de camión con una persona mayor que intentaba cruzar la Ruta 40. Argentina tb tiene estas cosas. Vamos Argentina!!! pic.twitter.com/VNyV515Vsi — jorge difonso (@JorgeDifonso) 12 de mayo de 2017





"Muchos tienen mal concepto de nosotros los choferes de camiones. Siempre somos los que estorbamos en las rutas. Y muchas veces sentimos que terminamos siendo una molestia. Pero yo muchas veces me quedé estacionado a la orilla de la calle para que la gente que va de vacaciones pudiera ir más rápido", agregó el camionero, que es papá de dos hijos, horas antes de partir a Misiones y de sumar un nuevo viaje a su largo historial rutero.





"Viajé tres años seguidos a Chile y a la Argentina la conozco de punta a punta. Esto no es para cualquiera. Muchas veces no tenemos feriados, ni domingos y hasta nos hemos perdido los cumpleaños de nuestros hijos. Pero la clave es que el camión te tiene que gustar. Y a mí, el camión me encanta. Y ya no me imagino haciendo otra cosa", cerró Murúa, antes de poner primera una vez más.





Sana costumbre

Más allá del uso habitual de las redes sociales por parte de Difonso –muchas veces es el principal vocero de su gestión– no es la primera vez que alguno de sus videos sale de lo común y se viraliza.





Es que el mismo intendente se ha valido en reiteradas oportunidades del registro del sistema de monitoreo que instalaron en todo el departamento para hacer llamados de atención, reconocimientos o denuncias. "Es una herramienta revolucionaria. Algo muy nuevo, de vanguardia y para nosotros es ideal. Hasta le aportamos cotidianamente pruebas a la Justicia para la investigación de delitos", comentó el funcionario, que hace unos meses llegó a los medios de comunicación nacionales con un video que publicó sobre un terrible accidente, producto de una negligencia de un conductor, o con el de un grupo de vándalos haciendo grafitis y dañando espacios públicos.





En el caso del episodio protagonizado por el camionero y el anciano, Difonso contó que desde Defensa Civil –a cargo del sistema de videovigilancia– lo llamaron diciéndole que debía ver algo y que él, inmediatamente, no dudó en compartirlo.





"En los medios masivos, lo que se ve todos los días son los problemas, los episodios ingratos, pero estas cosas no encuentran espacio, y también importan. Me pareció un buen gesto para difundir", dijo.





Perfil

Luis Murúa lleva 20 años trabajando de camionero

Es de Tunuyán y tiene 38 años. Tiene 2 hijos: Luis, de 18 años, y Araceli, de 10. Vive junto con ellos y su pareja, Mariela.