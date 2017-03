La Remonta: un año para censar y dialogar con todos

Que las tierras de La Remonta, en Campo los Andes, que hoy le pertenecen al Ejército Argentino se conviertan en la zona vitivinícola premium de Mendoza ya no es sólo una intención de los Estados provincial y nacional. Ya se avanza en su concreción, a través de la futura venta de unas 4.500 hectáreas a las que censarán estos meses.



Para el anuncio, que generó polémica en distintos sectores, sobre todo entre los productores de la zona, ya hay pasos planificados, previos a la licitación pública que se hará para ofrecer las tierras, en parcelas de 50 hectáreas.



Hasta marzo del año próximo se han propuesto evaluar las condiciones de las tierras implicadas, de las cuales 3.900 serán para viñedos de alta gama y el resto para que el Ejército mantenga la producción de forraje. Se dialogaría con los arrendatarios que hoy ocupan parte de estos terrenos, sobre todo, con producción de hortalizas y se conseguiría el financiamiento para poder abordar las obras públicas pensadas para darle más agua y energía.



"Esto no se vende a un amigo. Esto es licitación pública. Si hay financiación de los bancos que te piden transparencia. Es un crédito especial, por el método APP, público y privado", aclaró Alejandro Gennari, coordinador ejecutivo de la UCAR (Unidad para el Cambio Rural), que manejará el proyecto desde Nación.



"Queremos que se pongan en valor para que el Valle de Uco tenga más y mejor empleo. Usando mejor el agua, generando infraestructura productiva a través de un crédito que van a pagar privados, aumentando la oferta eléctrica y porque que va a ser un predio abierto, y se va a mejorar el patrimonio cultural e histórico. No vamos a dejar a nadie afuera y acá van a poder jugar todos", aseguró el funcionario, sobre el proyecto que comenzó a gestarse en enero desde el Ministerio de Economía, y que salió a la luz cuando el ex ministro Enrique Vaquié lo anunció en el Foro de Inversiones.



Según la idea original, lo que se hará en la zona es dotar de riego a nuevas parcelas y mejorar las áreas irrigadas existentes, aprovechando eficientemente las aguas del arroyo La Remonta y del canal Manzano, con infraestructura de riego moderna,pero también se piensa realizar una central hidroeléctrica y abrir caminos para desarrollar paseos rurales.



Qué se haría con los productores locales que no podrían acceder a la compra de estas hectáreas, por el valor elevado que tendrán las mismas (se calculan U$S30.000, por hectárea), según ellos han manifestado hasta con cortes de ruta, es otro de los puntos de los que hablaron ayer en una conferencia de prensa.

"Vamos a respetar los derechos de algunos de los que están trabajando, tengan contrato o no. Hoy el formato de arrendamiento no genera inversión a largo plazo, ni empleo de calidad", dijo Gennari, poniendo de ejemplo que algunos hoy riegan a manto y que pagan precios muy bajos en el alquiler de la tierra porque el Ejército "cobra mal y poco".



"Se les facilitarían las cosas para que hoy compren la tierra. Quizás pueden comprar menos hectáreas y producir lo mismo con mejor tecnología de riego", aseguró el funcionario, además de aclarar que harían tres niveles de acceso: los locales agrupados, los nacionales con sede en la Nación y el resto de los interesados.



Los intendentes y productores no quieren la venta

A los pocos días del anuncio, la polémica empezó se suscitó desde distintos sectores.



Entre otros cuestionamientos a lo que apuntaron productores locales y algunos referentes políticos, como los mismos intendentes Martín Aveiro y Jorge Difonso, de Tunuyán y San Carlos, respectivamente, es que no se tuvo en cuenta los planes de ordenamiento territorial de cada comuna ni la situación social y económica de los que hoy viven y trabajan en La Remonta, como que es inaccesible el costo que tendrán las tierras para ellos.



Que lo más conveniente es encontrar una forma para que los productores puedan explotar las tierras, regularizando y mejorando las condiciones actuales, pero que las tierras sigan estando en manos del Estado fue otra de las posturas que se adoptaron en contra, proveniente de la dirección de la Cámara de Comercio, Agricultura e Industria de Tunuyán, que tiene como titular a Alberto Carleti.