La productividad de los legisladores por Mendoza es baja

La experiencia y la claridad punzante de Elisa Carrió metió el dedo en la llaga y dejó la espina en su última visita a la provincia: "Recuerdo el bloque de los mendocinos en el Congreso, cosa que ya no existe más. Ya casi nadie habla de Mendoza en la Cámara de Diputados... (los de antes) eran hombres que defendían a la región, pero defendían a Mendoza", remarcó y desnudó una realidad que muy pocos legisladores admiten.



El reciente aumento de costos de representación y pasajes (estadía y viajes) para diputados, por el que sumarán $30.000 en esos conceptos, volvió a poner la lupa en la productividad de los legisladores nacionales, cuyo salario de bolsillo ronda los $90.000, pero que tendrá un nuevo incremento paritario del 11% en agosto.



El sitio parlamentario.com dedicado a transparentar el trabajo de diputados y senadores realizó un ranking basado en la cantidad de proyectos que presentó cada legislador nacional desde el 1 de enero al 28 de abril de este año. No puede dejarse fuera del análisis el hecho de que este año es electoral y el Congreso parece congelar su actividad en pos de la campaña.



Sólo para apuntalar esta afirmación, vale decir que de 23 sesiones de Senadores que hubo en 2016, este año sólo se han realizado 5, y de 24 sesiones de Diputados del año pasado, en 2017 sólo hubo 5.



Tristemente en aquella lista de 20 puestos en la categoría de senadores sólo aparece 8º el radical Julio Cobos, con 12 proyectos de ley. En el apartado proyectos de comunicación Anabel Fernández Sagasti (FPV) ocupa el 6º puesto con 15 proyectos.



Si bien la medición incluye también proyectos de resolución, en ninguna de las tres categorías aparece la senadora Pamela Verasay (Cambiemos), quien cumple su primer mandato en el Congreso.



Cabe aclarar que en lo que se cuantifica se mezclan –quizás sin demasiada justicia– proyectos de todo tipo, desde aquellos que buscan generar una ley de gran repercusión nacional a los que declaran de interés general un libro.



Consultado por Diario UNO, Cobos adujo haber presentado a la fecha 13 proyectos de ley, 17 de declaración, 4 de comunicación y uno de resolución. "El más emblemático es el de crear la unidad de ahorro UVI para viviendas, porque sincera los costos de la construcción y hace que no pierdan valor, porque siempre una UVI tendrá el valor del metro cuadrado de construcción", acotó el ex vicepresidente. Y recordó que esta semana presentó otro que busca que el gas licuado sea considerado un servicio público: "Es la única manera de que el Estado pueda regular la formación de precios de las garrafas con las que se calefacciona el 40% de los argentinos".



La kirchnerista Fernández Sagasti prefirió hablar a través de su encargado de prensa y tras confirmar las cifras de sus proyectos resaltó que el más representativo, por lo que involucra, es el que pretende frenar la venta de los terrenos del Ejército Argentino en La Remonta, Tunuyán, y que propone que se traspasen a la Provincia.



Pese a los intentos de UNO para tener la voz de la senadora Verasay, fue imposible contactarla por teléfono.



De 10, sólo cuatro

En la misma medición de productividad entre los diputados de todas las provincias, de los 10 mendocinos aparecen sólo 4. Entre quienes presentaron más proyectos de ley, el guaymallino Alejandro Abraham (FPV) ocupa el puesto 17º del ranking (la medición muestra los primeros 20 puestos) con 12 de esos proyectos.



"El más representativo es el que establece un mecanismo de actualización de las paritarias, de manera tal de que si hay diferencias entre el porcentaje de paritarias y la inflación, ese porcentaje se vuelque directamente a la próxima paritaria, porque de otra manera los salarios caen estrepitosamente. El proyecto está en comisiones con una fuerte oposición del oficialismo", apuntó Abraham.



En el listado de los proyectos de declaración, la diputada del FIT, Soledad Sosa, aparece 15ª por haber presentado 5, y finalmente contando los proyectos de resolución, aparece el experimentado kirchnerista Guillermo Carmona, que ocupa el 7º, puesto, con 15 propuestas. Aquí también surge la diputada de Libres del Sur Graciela Cousinet en el puesto 12º, con 10 proyectos, y en el final de la lista aparece otra vez Sosa, con 9 proyectos en el puesto 18º.



"Uno de los de más impacto local es el que propone una jubilación anticipada para los trabajadores de la viña, que se quedaron fuera de la reforma que contempló al resto de los trabajadores rurales. La idea es que puedan jubilarse a los 57 años y que a través de una declaración jurada con testigos se puedan contemplar los años en que trabajaron en negro", remarcó la diputada del FIT.



Guillermo Carmona, vicepresidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, remarcó varios proyectos por los cuales se pidió informes sobre la situación del tratado de libre comercio con la Unión Europea, por el impacto en el mercado interno, aunque destacó que entre sus recientes proyectos de ley figura el de la intangibilidad de los ingresos provinciales y municipales provenientes del fondo de la soja. "Pasa que hoy el Gobierno nacional dispone de esos fondos a discreción y se ve, sobre todo, en los municipios oficialistas, a los demás los afecta notoriamente. Este proyecto cuenta con el aval de 100 intendentes de todo el país que vendrán a exponer a fines de junio", rescató el diputado.



Desde Chile, donde se encontraba "trabajando en el proyecto de etiquetado de alimentos para que se incorpore el perfil de nutrientes de cada producto de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud", que tiene de base el modelo chileno, la diputada Cousinet atendió el celular y recalcó que, además de esta iniciativa, remarca entre sus proyectos el que pretende generar entornos escolares saludables, para que tanto en quioscos como en los comedores se brinden estos tipos de alimentos. "Es otra forma de paliar la tremenda epidemia de sobrepeso y obesidad infantil que tenemos", puntualizó.

Como se ve, ni los legisladores de Cambiemos –Susana Balbo, Luis Borsani, Patricia Giménez y Stella Huczak– ni el justicialista y ex intendente de Las Heras, Rubén Miranda, aparecen destacados por su productividad. Curiosamente algunos de ellos enviaron a Diario UNO sus proyectos a través de sus encargados de prensa y prefirieron no hablar directamente.