La pasajera detenida quedó shockeada por los dichos del gobernador

Patricia Stibel fue acusada por el gobernador de haber sido fiscal de un partido político durante las Primarias del domingo 13. Con este señalamiento, Alfredo Cornejo insinuó que la denuncia de la mujer tenía tintes políticos.

Stibel fue bajada de un colectivo en la mañana del jueves cuando iba rumbo a su trabajo y llevada a una comisaría donde, según su relato, permaneció durante siete horas. Toda esta situación se desencadenó porque no tenía saldo en su tarjeta para pagar el pasaje y otra persona le prestó la suya por lo que ella no contaba con un comprobante.

Al borde del llanto, Patricia se mostró muy sorprendida por la acusación que llegó de la mano de nada menos que el primer mandatario de Mendoza.

"Soy una persona que cuida abuelos, voy del trabajo a mi casa todos los días. No soy militante, sí fui fiscal pero no por cuestiones políticas", dijo Stibel, sin salir aún del asombro de las acusaciones del gobernador: "Nunca insulté al gobierno ni a nadie, no entiendo por qué hacen esto conmigo. Soy una trabajadora y no tengo un peso pero me pintaron los dedos"

Sin embargo, la mujer confesó que había tenido miedo de dar a conocer su caso y realizar la denuncia. "Ahora no me puedo sacar el certificado de buena conducta porque me aparece esto y es una vergüenza", dijo.

Durante las Primarias, Stibel sirvió de fiscal para la lista de la ONG Protectora pero, asegura, que no participó de ninguna de las otras actividades proselitistas. "He sido fiscal varias veces pero por una cuestión económica", explicó.