"Desde que pasó esto me tomo todos los días el mismo micro y me fijo si lo veo. A cada chico morochito y alto le pregunto si fue él el que me prestó su tarjeta pero no lo he encontrado", dice Patricia Stibel desde la puerta de la Inspección General de Seguridad, donde este miércoles debió testificar en el marco de una investigación interna que lleva adelante la policía.

A pesar de su búsqueda personal, la pasajera que fue detenida por no tener registrado en su tarjeta SUBE el pago de su boleto, espera que la empresa El Plumerillo ponga a disposición de la Justicia el video el momento en el que ella realizó la transacción con el joven.

"La mayoría de los micros tienen cámaras, esa prueba no la van a poder negar. Ahí se va a ver todo", comentó esperanzada y también apeló a la buena voluntad de los policías que participaron del procedimiento: "El chico me quiso devolver la plata frente a ellos. Si ellos son buenas personas lo van a decir".

testimonio Patricia Stibel

Investigación interna

Este miércoles se realizó la primera jornada de testimoniales en el proceso interno que lleva adelante de oficio la Inspección General de Seguridad para determinar si el procedimiento que culminó con la detención de Stibel y otras 14 personas fue correcto.

La mujer estuvo en un calabozo durante siete horas y denunció que los policías no atendieron a su reclamo de medicación para la hipertensión. "Fumaban y se reían. Yo tenía la presión por las nubes, necesitaba que mi familia me acercara los remedios", fue uno de los reclamos.

También se señaló que todas las personas fueron ingresadas en un mismo espacio sin distinción de género. "Había unas chicas jovencitas y los hombres más grandes eran groseros. Fue una situación muy incómoda", relató Stibel sobre esas horas de detención.

Dos procesos más que se llevarán adelante

Además de la investigación interna que realiza la Policía de Mendoza, la pasajera detenida aún tendrá que hacerle frente al proceso judicial por la contravención del Código de Faltas de la cual se la acusa.

"Pediremos que la empresa entregue el video y llamaremos a los testigos que tenemos disponibles para demostrar que Patricia no cometió ningún delito. Lo importante es que no queden registros en su prontuario sobre esta situación por es vergonzoso", indicó el abogado que patrocina a la mujer, Marcelo Romano.

Además se está analizando realizar una presentación ante el INADI en contra de los dichos de Alfredo Cornejo sobre la situación de Stibel. "Un gobernador no puede vulnerar de esta manera y ante todas las cámaras de televisión a una ciudadana de a pie", aseguró Romano.