La operación del perrito Tiger duró más de cuatro horas

Tiger, el perro que sufrió graves lesiones al morder un petardo durante una manifestación de los municipales en Capital, ​el jueves pasado, soportó ayer una operación de casi 5 horas en la veterinaria Arrayanes de Godoy Cruz, donde fue llevado desde un primer momento. Actualmente se encuentra en el posoperatorio y su estado sigue siendo delicado.



El jefe de cirugía fue el veterinario Adrián Barón, flanqueado por Fabián Arnáez y Alejandro Labay, mientras varias personas esperaban los resultados en la misma veterinaria y otras tantas los pedían por teléfono en forma incesante.



"No podemos creer tanta solidaridad y bondad. Se hicieron incluso cadenas de oración mientras lo operaban. Todos ofrecían lo mejor de sí para Tiger. No se cansaban de preguntarnos qué podía hacerle falta", comentó emocionada Graciela, quien se desempeña como secretaria de la veterinaria.

Y es que el caso de Tiger conmocionó enormemente a la sociedad por el gran sufrimiento que el artefacto explosivo le causó al animal.



Los medios digitales subieron en el acto las imágenes del infortunado perro que eran desgarradoras y reflejaban claramente el daño que había sufrido el animal. En las redes se hicieron eco de lo ocurrido y los comentarios contra los que habían arrojado el petardo parecían no tener fin. Esta conmoción se trasladó incluso a la Legislatura, donde propusieron eliminar por completo el uso de tales elementos. El sábado unas 300 personas se manifestaron en la Peatonal por la brutalidad contra los animales y especialmente invocaron a Tiger, no olvidando otros casos que llevaron a la muerte de perros con métodos brutales.



Todavía nada se sabe respecto de quién fue la persona que arrojó el artefacto y si lo hizo con el propósito de lastimar el animal o bien fue un hecho fortuito.



Para ello se están revisando las cámaras de seguridad ubicadas en el lugar donde ocurrió el hecho pero hasta ahora los resultados no fueron positivos. "Lo más importante ahora es que Tiger se recupere", dijo uno de los profesionales que lo operaron.