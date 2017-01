La ola de calor seguirá la próxima semana y comenzó a causar complicaciones

Mendoza es un horno, un infierno, una caldera; es el asfalto que se derrite, la tierra que quema los pies; es quedarse pegado al asiento del colectivo. Todo eso junto y más. El viernes hubo un récord histórico: se registró la mínima más alta desde que se tienen datos en el Servicio Meteorológico Nacional. Fue de 27,5° a las 7.10. Y la ola de calor seguirá al menos por toda la semana que viene, así que no quedará otra que aguantar.



Cindy Fernández, meteoróloga difusora del SMN, adelantó que esta situación climática no cambiará por varios días. "Van a predominar las condiciones muy cálidas, no sólo de las máximas, sino también de las mínimas", explicó.



Técnicamente, estas temperaturas son causadas por la combinación de la persistencia de viento muy intenso del sector norte y un cielo muy despejado.



"Eso hace que las temperaturas suban y este flujo constante del norte no deja que llegue el aire frío del sur. Generalmente, este viento caliente suele predominar por poco tiempo, pero ahora se ha dado persistencia por muchos días", comentó la especialista. Dijo que puede haber alguna disminución de la temperatura un día por alguna tormenta, pero al otro día ya volverán a repuntar. "De acá hasta fines de la semana que viene va a seguir igual", apuntó.



Ayer la máxima en Mendoza se registró a las 16.30 y fue de 39°. Sin embargo, según los registros del pronóstico de Contingencias, en localidades como Tres Porteñas (San Martín), la máxima fue de 42,8°. De acuerdo con un informe especial del SMN, toda esta semana las mínimas se ubicarán entre los 24° y 29°, y las máximas entre 36° y 42°.



"Está comprobado que el cambio climático hace que estos fenómenos extremos sean más cada vez más extremos, son las mismas olas de calor, pero más calurosas", explicó .



Tres grandes incendios

Pero, además de lo coloquial que puede ser este calor intenso y persistente, la mayor consecuencia fueron los tres incendios que consumieron miles de hectáreas de flora nativa en Tunuyán, Santa Rosa y La Payunia. El mayor fue el de Tunuyán, donde resultaron afectadas 2.200 hectáreas.



Guillermo Ferraris, de la Dirección de Incendios Forestales, dijo que en El Manzano están en "guardia de ceniza", es decir que todavía no han dado el incendio por apagado totalmente. Se quemaron 2.200 hectáreas de flora y fauna nativa. "Hay una afectación de la pastura que la gente usa para su ganado", explicó.



"Esto ha sido una causa humana, creemos que ha sido accidental, pero los pobladores dicen que ha habido pescadores", contó Ferraris.



Otro de los focos de incendios se produjo ayer en Santa Rosa, donde también hay guardia de cenizas. Allí se quemaron 500 hectáreas de campo inculto. El fuego fue extinguido ayer en la tarde y la ruta 7 estuvo cortada varias horas dado que el humo impedía la visibilidad. El siniestro comenzó a la orilla de la ruta 50, pero el viento llevó las llamas hasta la ruta 7 entre el kilómetro 971 y el 978. Evacuaron a algunos puesteros, en una zona en la que había algunas fincas abandonadas.



El tercer foco de fuego que causó la ola de calor fue en la reserva de La Payunia, que también fue contenido ayer. Comenzó el jueves a las 9 de la noche en la zona sur oeste.



Ayer, además, hubo alto consumo eléctrico y un incendio menor en Guaymallén ocasionó varios cortes en líneas de media tensión que afectaron también a Las Heras.



Preocupación



En el Pedemonte. Defensa Civil pidió que se tenga especial cuidado al encender fuegos en las zonas de Blanco Encalada o Villavicencio, dado que las pasturas están muy secas y cualquier chispa puede desatar un fuego.



Llevar agua. En caso de que se decida hacer fuego en esos sectores, pidieron que lleven un bidón con agua para tirar sobre las brasas ya que taparlo con tierra no sirve porque hace un efecto "horno" y conserva el calor.