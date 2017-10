La mirada de las mujeres ante la elección del 22

genero.jpg

¿Qué temas son los que las votantes mujeres quieren que sus pares que van como candidatas a cargos legislativos lleven al Congreso nacional, a la Legislatura y a los concejos deliberantes?Las votantes piden, por ejemplo, que los planes de salud, educación y cultura tengan perspectiva de género, es decir que incluyan una mirada femenina.En la experiencia convocada por Diario UNO participaron mujeres de distintas profesiones, hacedoras de la cultura, docentes y madres de chicos con discapacidad. Y fue enriquecedora.Las propuestas no fueron elaborado de antemano, sino que fueron surgiendo en el transcurso del diálogo.Un detalle: ante la pregunta de si conocían a las candidatas y sus propuestas, las respuestas fueron más negativas que positivas.Las militantes feministas fueron las que contestaron con mayor seguridad. Muchas de las que participaron en los distintos grupos aseguraron conocer poco a Claudia Najul (la primera en la lista a diputada nacional por el frente Cambia Mendoza).Hubo por parte de la mayoría de las mujeres una consigna muy clara: no hacían diferencias entre candidatas y candidatos, porque la necesidad de respuesta a los problemas que viven a diario es más importante que el género de quien las va a representar. En otras palabras: no le dieron mayor importancia a si quienes las pueden escuchar sean mujeres o varones, lo que quieren es ser tenidas en cuenta.Muchas de ellas han vivido situaciones de violencia institucional, han trabajado sin ser reconocidas, han realizado tareas domésticas al mismo tiempo que tareas remuneradas, han criado a sus hijos, respondido a esa función de cuidado y además se han dedicado a sus intereses personales: la danza, la escritura, la docencia.Si bien muchas de las entrevistadas no se conocían entre ellas, sin saberlo las unió una consigna: las mujeres quieren ocupar un lugar en la sociedad que históricamente les fue negado.Qué mejor que las legisladoras que lleguen a ocupar bancas en municipios, la Casa de las Leyes de Mendoza o el Congreso de la Nación puedan llegar a traducir el interés de sus pares.Paola Rusticcini (docente), Sol Pérez (estudiante de Escenografía), Ana Alé (dueña de un instituto educativo)y Julia Morcos (protesista dental) son militantes feministas de la organización La Colectiva.Ellas tienen el ejercicio de reunirse y debatir acerca de las necesidades de las mujeres que pueden ser trasladas a leyes o a políticas de Estado concretas.Piden el efectivo cumplimiento de la Ley de Economía Social ferias populares.Reclaman el reconocimiento e incentivo de las ferias populares, puesto que las mujeres de los sectores económicos más vulnerables acceden a trabajos en negro. Quieren que se reconozcan como un intercambio real.Quieren esa mirada en las políticas educativas y de salud, que incentiven el poder de las mujeres.Impulsan medidas que cambien la diferencia de salarios entre varones y mujeres.Exigir el cumplimiento de la paridad en lugares de decisión, no sólo públicos sino también privados. Hacen hincapié en que la paridad debe ser un concepto instalado primordialmente en los tres poderes del Estado.Exigen la adhesión de Mendoza al Protocolo de Aborto No Punible de la Nación, ya que es una de las pocas provincias que no lo han hecho aún, y que las candidatas se expidan al respecto.Noelia Tribiño, Laura Tribiño, Silvia Sandoval, Eli Olmedo y Candela Olmedo viven cada día y muy de cerca lo que significa la "inclusión testimonial" en la discapacidad: es decir, impostada y no real.Centraron las dificultades con las que se encuentran a diario en una sola: que la diversidad no sea aceptada como una rareza, sino como una condición más de la vida, como una características con necesidades especiales. En este sentido, no diferenciaron a candidatas mujeres de varones: dijeron que tanto unas como otros tienen la obligación de representar a sus hijos.Que sea verdadera y no testimonial. Que la escuela se adapte a los chicos con una discapacidad funcional, y no los chicos a la escuela.No quieren que el sistema escolar les exija comunicar la discapacidad de sus hijos.Quieren que se trabaje desde lo que sus hijos pueden hacer y no desde lo que les cuesta o no pueden concretar.Verdadero e inmediato cumplimiento de la reducción de la jornada laboral de las madres de chicos discapacitados en la Administración Pública, que es para la que rige la legislación.Mayor accesibilidad urbana, y mayor adaptación de los edificios públicos para la diversidad. Proyectos desde la Legislatura y los concejos deliberantes para esto.Reclaman este beneficio para gente con discapacidad, y que además se sume a otros beneficios como la jubilación.Jovita Kemelmajer, coréografa y docente universitaria; Mercedes Fernández, escritora y formadora de escritores, y Celia Sáenz, creadora de los guiones de dos vendimias centrales y diez departamentales, se reunieron bajo la consigna de qué le falta a la cultura mendocina desde la particular mirada femenina, y qué pueden hacer con esto las mujeres que van a ingresar a los diferentes parlamentos a partir de las próximas elecciones. Estas son sus opiniones.Para la Secretaría de Cultura. Sin duda alguna no hay estímulos para los creadores, que deberían salir del presupuesto que la provincia destina a esta temática.Hace falta una Comedia Provincial y ballet estable de la provincia, puesto que se hace imprescindible estimular la creación en todas las disciplinas. Y reinstalar las bienales artísticas como forma de participación grupal de los artistas.que se formule a través de la convocatoria a quienes hacen y trabajan por la cultura a diario. El arte humaniza y es una de las herramientas para frenar la violencia social y las grietas políticas.enseñar creatividad como una materia más en las instituciones educativas. Y rescatar la ley de mecenazgo.Para regular sus contenidos, sus especificidades y paras concretar muchos temas que quedan en el aire.como forma de retribución a quienes han aportado a la cultura local.Mari Perrone, Karen Minasi, Luisa Alcántara y Fátima Flores son docentes del Centro de Actividades Sociales y Educativas Padre Jorge Contreras, ubicado en el barrio La Gloria, de Godoy Cruz. Se trata de centros de gestión asociada, entre el Municipio, la DGE y la comunidad (u organización social)Las cuatro, y la auxiliar voluntaria Isabel Maldonado, explicaron cuáles son las carencias que hoy tienen desde una visión muy particular que reúne lo social y lo educativo, reunidos en un centro que cumple las veces de contención no sólo de los niños sino de las madres y de los integrantes más vulnerables de las familias del barrio.Ley de SeosNo hay aún una legislación que pueda contener la educación de gestión social. Al no estar legislado, los docentes ven vulnerados sus derechos laborales. La única licencia que les corresponde es la licencia por maternidad.Las auxiliares de sala y de limpieza son ad honórem, voluntarias de la comunidad.Bibliotecas popularesLos cambios realizados a la ley no fueron consultados a las personas que han trabajado para elaborarla.Muchos de estos cambios han provocado el cierre de estos espacios.de la provincia: es una asignatura pendiente que, gobierno tras gobierno, no ha logrado destrabarse. En ese proyecto estaban contemplados los ex SEOS, hoy CAE.para las organizaciones sociales, que implican una certificación de firmas imposible de pagar para algunos emprendedores sociales.