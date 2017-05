La masa casera que puede llegar a quemar o a intoxicar

Influenciados por su aparición en un programa de televisión norteamericano, y por sus réplicas en las redes sociales, niños y jóvenes argentinos adoptaron como moda crear su propio slime, una masa o gelatina elástica y viscosa que, generalmente, se hace con productos que están en la casa. Algunos dicen que se entretienen dándole colores y formas, poniendo a prueba su originalidad, y otros que se desestresan. Lo cierto es que, recién ahora, está saliendo a la luz su toxicidad, ya que uno de los ingredientes sugeridos para el armado casero es el bórax, que de acuerdo con la pureza con la que es usado puede generar desde dermatitis y quemaduras hasta intoxicaciones que deriven en trastornos gastrointestinales.



La alerta lo dieron a nivel internacional varias madres ante las quemaduras evidenciadas en las manos de sus hijos, pero aún no han trascendido casos de gravedad en el país, como tampoco en Mendoza, en donde ya también es furor entre los niños el moco de gorila, como también lo llaman. Algunos hasta lo llevan a las escuelas.



"Es muy difícil determinar si alguna intoxicación o quemadura ha sido provocada por eso. Porque no se especifica por qué ocurrió, sí qué grado de quemadura tienen, por ejemplo", aclararon desde la guardia del hospital Humberto Notti, agregando que tampoco supieron por comentarios de los que acuden de algún caso derivado de esta masa con la que ahora se estila jugar.



Desde las salas internas del hospital de niños referente de la provincia, sobre todo del área de Internación, informaron a través del área de comunicación que tampoco tienen conocimiento de casos de intoxicación o de cirugías asimiladas al bórax (borato de sodio), que es el componente en donde radicaría el principal peligro.



En las redes sociales se viralizaron videos por Instagram o tutoriales de YouTube en donde los chicos muestran sus slimes y compiten para ver cuál logra hacer el más grande, fluffy (esponjoso) o de colores más llamativos, pero también desde donde se aconseja usar este compuesto para lograr darle mayor elasticidad.



Para crear un slime entre las recetas más reproducidas se indica el uso de agua, pegamento y colorante, como también de jabones para lavar la ropa o espuma de afeitar, y hasta el bórax en polvo, que es un componente, en menor medida, de jabones, detergentes, desinfectantes y pesticidas.



"El borato de sodio tiene una toxicidad dérmica y oral. En lo dérmico produce irritación de la piel, de las mucosas u ojos. Por el contacto prolongado que mantiene con la masa sería muy factible ver dermatitis, que se caracterizan por erupciones en la piel. Y como hablamos de niños, es frecuente que se lo lleven a la boca y entramos a la toxicidad oral", explicó el médico Sergio Saracco, jefe del departamento de Toxicología del Ministerio de Salud, detallando que tiene efectos negativos para el tracto gastrointestinal y que pueden aparecer náuseas, vómitos y diarreas. Esto puede provocar afectaciones a nivel del hígado y riñones, sobre todo si se ingiere.



"En niños, el borato de sodio es bastante tóxico y en poca cantidad si se ingiere puro puede llegar a ser letal, después de una intoxicación severa", agregó Saracco, aclarando que siempre se recomienda etiquetarlo y alejarlo de los niños, porque puede confundirse en apariencia con el bicarbonato de sodio.



Por eso, desde este organismo desaconsejaron totalmente su uso. "Tiene propiedades antisépticas, generalmente viene incluido por ejemplo en algunos talcos para contrarrestar olores, o en algunos detergentes o suavizantes para la ropa o desinfectantes. Esto tiene indicaciones precisas cuando se usa por ejemplo para la ropa, y hasta se ha hablado de sustituirlos. Cualquier ama de casa sabe que si los manipulan mucho generan irritación. Por eso no es recomendable para juegos de niños, sobre todo cuando están en permanente contacto con esta masa y porque tienen las manos más sensibles", especificó el profesional acerca de las consecuencias de su uso crónico.



En lo que respecta a variantes, la harina o maicena y colorantes comestibles es lo recomendado. La cola de pegar y la crema de afeitar son menos riesgosas y de baja toxicidad.