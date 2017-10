La ley de acoso callejero, demorada desde diciembre

acoso callejero 1.jpg

Según estadísticas recientes, 8 de cada 10 mujeres se sienten inseguras al transitar solas por la vía pública. La misma cantidad usa transporte público pero de noche opta por un taxi, porque el 44% manifestó haber sido acosada verbalmente mientras esperaba el micro. Poder multar o encomendar tareas comunitarias a los autores de estos acosos sexuales callejeros era uno de los objetivos de una ley que en diciembre se presentó y obtuvo inmediatamente media sanción de Senadores. Sin embargo, no se ha tratado en todo el año en la Cámara de Diputados y es uno de los proyectos abocados a la lucha de género demorados en la Legislatura.El proyecto de ley que había sido presentado por la ex legisladora y actual ministra de Salud, Claudia Najul, había sido tratado y aprobado en la última sesión de 2016, que ocurrió los primeros días de diciembre. Proponía prevenir el acoso sexual callejero y sancionar a quienes cometieran alguna manifestación de éste, como actos de naturaleza sexual (verbales o gestuales); comentarios e insinuaciones de carácter sexual; gestos obscenos insoportables, hostiles, humillantes u ofensivos, y exhibicionismo o exposición de genitales.Para ello implicaba agregar un artículo al Código de Faltas de Mendoza (Ley Nº3.365) para penar con multa –por entonces, se proponía fuera de $640– o tareas comunitarias. Lo recaudado se destinaría a la Dirección de Género y Diversidad u a otro organismo que lo remplace, para la instrumentación de políticas de prevención y concientización.Además, en cuanto a la prevención, el proyecto proponía que el artículo 52 bis, que se agregara al Código de Faltas, se exhibiera en cartelerías, espacios y transportes públicos y edificios privados, así como en espacios privados de acceso al público.En ese entonces, distintas organizaciones y varios actores involucrados socialmente con la problemática celebraron la decisión legislativa de darle media sanción al proyecto. Sin embargo, en lo que va del año no ha vuelto a tratarse, y hoy está demorado junto con otros en la Comisión de Género de la Cámara de Diputados –sólo se reunió una vez en los últimos tres meses, al menos– y que no está siendo prioridad para la agenda provincial."Hace justo un año, veníamos de tres femicidios, después vino el triple homicidio del Trapiche, y porque la realidad lo imponía el oficialismo promovió que se reuniera mucho más la comisión, lo que se hizo más asiduamente y se trataron varios proyectos. Pero pasado eso, que por entonces estaba fuertemente en debate, la comisión dejó de reunirse y hay muchos proyectos de género que no se han tratado. De hecho, cada bloque tiene el suyo presentado", comentó la diputada Cecilia Soria (FIT), que integra esta comisión, a pesar de que no estuvo en la última reunión porque participaba en otras."En abril presentamos un informe sobre acoso callejero con 600 encuestadas, y ahora en setiembre hicimos un segundo con 1.300 mujeres de 11 provincias, en donde ahondamos más en transporte público. Nuevamente las encuestas nos arrojaron situaciones en las que a las mujeres nos ponen en una situación de bastante vulnerabilidad en el espacio público", detalló Jénnifer Gil, coordinadora de Mumalá en Mendoza, y agregó que estas encuestas son algunas de las acciones que realizan para pedir la aprobación de la ley, junto con las intervenciones en la calle."Más allá de la sanción, lo que buscamos es la reflexión y la concientización para poder generar políticas públicas en materia de campañas y material educativo para trabajar con los y las adolescentes", agregó.