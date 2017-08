La lamentable anécdota de la pasajera detenida

Según relató este miércoles desde la puerta de la Inspección General de Seguridad, donde fue citada para servir como testigo en una investigación interna, nuevamente tuvo problemas a la hora de utilizar el servicio público de pasajeros.





La mujer, que fue detenida por no tener registrado en su tarjeta SUBE el pago de su pasaje, tomó con una cierta cuota de humor lo ocurrido pero terminó ofuscada señalando: "Me caminé 15 cuadras y al final me tuvieron que ir a buscar".





La historia, según narra, comenzó muy temprano este miércoles cuando intentó subir a un micro rumbo a la plaza Independencia donde se reuniría con su abogado para cumplir con la citación.





"Cuando pasé la tarjetita me dice que no tengo plata. Me bajé y empecé a buscar dónde cargarla. Recién frente al cementerio (de Capital) encontré un lugar abierto pero cuando voy a cargar me dice que tengo $43", relató Stibel que consideró este inconveniente como algo "cotidiano" que sufren los usuarios.

Anécdota de Patricia Stibel







No se trata de una fuerza sobrenatural que confabula contra Patricia Stibel pero ella ya tiene sus dudas.