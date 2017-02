La Justicia negó que los rugbiers imputados tengan privilegios

"Si estos chicos son culpables irán presos. Y si son inocentes quedarán libres. Esto ocurrirá haya marcha pública o no", dijo el procurador, Alejandro Gullé, al rechazar los cuestionamientos surgidos porque siete deportistas denunciados por una mujer fueron imputados y están en libertad.



En este sentido, el jefe de los fiscales aclaró que él no toma las decisiones en una causa particular, sino que actúa el fiscal que corresponda. "Se habla de trato preferencial porque luego de declarar cuatro rugbiers bajaron por el ascensor de magistrados. La policía desvió a algunos y los metió por ahí pero sin que existiera ninguna orden de la unidad fiscal", aclaró Gullé.



Según explicó, fue la Policía la que determinó por dónde debían salir teniendo en cuenta la cantidad de personas y de medios de prensa que estaban esperándolos.



Recalcó que los imputados se encuentran en libertad porque no hay resultados positivos ni pruebas que justifiquen su detención. "Hay una denuncia que genera una calificación, pero tenemos que justificar la calificación con elementos objetivos de prueba como las pericias o las pruebas de ADN" y descartó cualquier tipo de trato especial para el grupo.