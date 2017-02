La Inspección General de Seguridad ratificó la baja de un jefe policial y la defensa lo niega

Un fuerte pulseada con declaraciones cruzadas se desató en las últimas horas entre al Inspección General de Seguridad (que audita, investiga y sanciona la inconducta policial) y la defensa letrada de cinco de los jefes policiales que el año pasado fueron separados de sus cargos por irregularidades en el manejo de los servicios extraordinarios.





La puja se disparó cuando la IGS resolvió algunos sumarios ordenando una cesantía y otras penalidades.

El abogado defensor de los comisarios, el penalista Carlos Reig, se quejó por las resoluciones y señaló que la Inspección y el Ministerio de Seguridad están violando las normas del debido proceso y el derecho de defensa de sus representados.





Sobre tales novedades, el titular de la IGS, Marcelo Puertas, ratificó a Diario UNO que "el comisario general Gustavo Garis ya fue cesanteado".





E indicó que el comisario general Víctor Loyola quedó en una situación similar, aunque técnicamente es diferente: "Loyola tuvo dos procesos en los cuales la sumatoria de las suspensiones impuestas en ambos es suceptible de la baja obligatoria".





Puertas había anticipado a www.diariouno.com.ar este miércoles que Loyola quedaba cesante, pero ayer aclaró este punto: "Técnicamente, lo de Loyola no es cesantía sino una baja obligatoria, pero los efectos son exactamente los mismos".





En tanto, el penalista Carlos Reig negó que Loyola haya sido censanteado: "Lo sancionaron con 60 días de suspensión por no revisar un servicio extraordinario que no estaba bajo su jurisdicción y no le correspondía controlarlo. Aún faltan instancias de revisión ante el Poder Ejecutivo y la Corte por lo que estas resoluciones no pueden hacerse efectivas".





Además, Reig alertó de que "el proceso tiene un vicio de nulidad que lo hace ilegítimo, argumento que nos rechazaron sin explicación y lo vamos a discutir en la Corte".





Puertas, a su turno, señaló que "los comisarios tienen aún varias instancias de revisión, pero que a nuestro entender estas no suspenden ni la cesantía ni la baja obligatoria".