El martes los números del Gobierno develaban que la inflación anual en Mendoza alcanzaba el 17%, cifra con la que el Ejecutivo se había sentado a discutir, a principio de año, los incrementos salariales para este 2017.

El índice de variación de precios dado a conocer por la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas (DEIE) no tomó por sorpresa a nadie, ya que la tendencia se había marcado con fuerza en julio con un 2% tras el remanso de un 0,8% de junio.

Sin embargo, el tope le sirvió a los gremios para llamar abiertamente a una reapertura de paritaria para recomponer los salarios. Muchos habían estipulado esta posibilidad a través de cláusulas en sus acuerdos. Pero también quedaron los "excluidos", como es el caso de los docentes, cuyo incremento se dio por decreto.

La CTA emitió un comunicado para pedir con premura una nueva discusión ante las cifras que ya dejan en evidencia un retraso salarial. Desde el gobierno, Dalmiro Garay fue quien confirmó que se llamará a los sindicatos a discutir pero esto no se dará antes de las elecciones de octubre.

"Después de las elecciones nos vamos a sentar con los sindicatos y ver la proyección de recomposición", asegura Garay. Desde la CTA, en tanto, son contundentes: "El informe de la DEIE deja obsoleta la estrategia de Cornejo de 'estirar' la reapertura de paritarias salariales para después de las elecciones".

Es tanto, el Sindicato de los Profesionales de la Salud (AMPROS) se muestra cauto pero consistente: "Pediremos una equiparación en relación a la inflación y la recaudación, porque este año hubo mayor recaudación". Así lo explica Claudia Iturbe, secretaria adjunta, pero da por hecho que esto se desarrollará recién después de las elecciones.

"Todavía no nos han llamado, no tenemos fecha. Aún no analizamos un porcentaje, veremos qué ofrecen", dijo la sindicalista.

Desde la educación, el Sute desarrollará plenarios jueves y viernes para reclamar una reapertura "inmediata" de la discusión salarial. Los últimos aumentos del gremio docente fueron dados por decreto y no acordaron la posibilidad de nuevas tratativas. Sin embargo, Garay aseguró que se los incluirá.

Sebastián Henríquez no deja convencerse por el gesto. "Venimos arrastrando un retraso muy grande. El año pasado la inflación superó el 40% y pasamos todo el año con un 23%, tuvimos el peor aumento del país", denuncia.

Garay, sin embargo, se ilusiona con acordar antes de enero las paritarias 2018 y comenzar el año tranquilo.