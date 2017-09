"La ideología de género es veneno antinatural"

Parece ser que no hay ley que los obligue ni norma que les genere respeto fuera de sus creencias.

Por segunda vez en menos de dos meses, un sacerdote del Sur de Mendoza desconoció lo que manda la ley de educación sexual. El vocero del Obispado de San Rafael, José Antonio Álvarez, aseguró: "La ideología de género pretende colonizar ideológicamente a los chicos" y la calificó como "un veneno antinatural".





A nadie en el Estado mendocino debieran sorprenderle a esta altura los dichos del vocero del obispado sanrafaelino, ya que cada vez que desde la Dirección General de Escuelas y del Ministerio de Salud han pretendido llegar a los colegios sureños con educación sexual, algún sacerdote se alza en su contra.





El 9 de julio, Jorge Pato Gómez aprovechó una Homilía en el acto oficial por el día de la Independencia para pedir a la sociedad de Malargüe que "se levante en armas" contra la educación sexual, después de una charla de la que habían participado más de 280 adolescentes.





cura-levantarse-en-armas.jpg El polémico cura Jorge Pato Gómez.



Aquella frase hizo que se abrieran dos causas judiciales en su contra, una de las cuales inició de oficio el fiscal Norberto Jamsech, pero que prima facie no avanzó, ya que el sacerdote sigue en su puesto.





Tampoco llegó la promocionada sanción del obispado de San Rafael que en aquel momento deslizó el mismo vocero José Antonio Álvarez, por estar el obispo monseñor Eduardo María Taussig de vacaciones.





Colonizar con la ideología

El lunes pasado, la situación se repitió. En los colegios de Mendoza se conmemoró en esa jornada el Día Provincial de la Construcción Colectiva de Conciencia Ciudadana (Ley 8.723), por ser el día en que hace 5 años desapareció Johana Chacón , la adolescente de 13 años, de Lavalle





johana-chacon-1.jpg La jornada por Johana Chacón no le cayó bien al cura del Sur de Mendoza. Foto: Horacio Altamirano / Diario UNO.



En ese marco, hablando de violencia de género, se utilizaron los cuadernillos de Educación Sexual Integral que envió Educación de la Nación hace años, tras la sanción de la ley 2.615, que los convierte en obligatorios en todas las escuelas y niveles de educación. Esto volvió a indignar a sectores de la Iglesia.





"Hubo padres preocupados, que no querían mandar a sus hijos al colegio porque habían visto que el material con el que se iba a hacer la reflexión, escondía material dañino", comenzó diciendo el sacerdote José Álvarez.





vocero-arzobispado-san-rafael-2.jpg José Álvarez.



"Era propaganda de la ideología de género, que es contraria a la ley natural. La ideología de género es aquella que promueve que el sexo no es algo natural, sino una construcción posterior que cada uno toma como quiere. Eso es antinatural. En la naturaleza están los sexos, varón y mujer, lo demás no es natural", sentenció en Elemental, de radio Nihuil.





Al tratar de explicar su postura, el vocero del Obispado de San Rafael volvió a cuestionar los cuadernillos usados en la charla. El tema sexual según él "estaba oculto detrás de una jornada de reflexión sobre la violencia familiar y abuso de los niños, que es un tema preocupante que debe ser tratado, pero no el pretexto para imponer otra cosa. Se debe hablar de que no debe haber violencia en la sociedad, menos en la familia, ni abusar de los niños, menores o mujeres, pero eso no tiene nada que ver con decir que la princesita quiere ser príncipe o el príncipe quiere ser princesa", puntualizó y aseveró: "Con el pretexto de que se les va a informar, se los está colonizando ideológicamente".





Cuando se le recordó que el material responde a una ley nacional que convierte a la educación sexual en un derecho de todo alumno y que, además, en nuestro país existe una Ley de Identidad de Género, el sacerdote dijo conocerla y redobló la apuesta: "¿Lo tengo que aceptar porque está en la ley? Yo no lo acepto. Esos contenidos no tienen que estar en la escuela. Se puede hablar de acuerdo al orden natural, lo contrario es envenenar".