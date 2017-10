La "gesta" de Protectora: ahora es la tercera fuerza política en Mendoza

La esquina de San Luis y Rioja cortada por un móvil policial. A pocos metros, copando la calle, unas 300 personas lo esperaban coreando canciones populares con su nombre, flameando banderas con su foto que un seguidor les vendió un rato antes, como merchandising. Así, después de que la algarabía de la tarde se tornó en euforia con el paso de las horas, alentada por quienes llegaban de fiscalizar escuelas asegurando que habían sacado una "guasada" de votos, fue recibido José Luis Ramón en el búnker del Partido Intransigente. Fue pasadas las 21.30 del domingo, cuando el batacazo se hizo evidente en cifras.

El quinto diputado nacional electo por Mendoza llegó siguiendo la sintonía: lo hizo en La Ramoneta, con gorro de lana y envuelto en una frazada, y gritando a viva voz a través de un megáfono: "¡Sí señor!, tenemos una nueva fuerza, muchachos".

La escena tenía un porqué reflejado en porcentajes. El partido encabezado por los referentes de la ONG Protectora logró más del 17% de los votos –más del doble de los obtenidos en las PASO (7,48%)– convirtiéndose en la tercera fuerza política de Mendoza, por arriba del FIT, que perdió su banca en el Congreso nacional.

"Hemos venido para instalarnos en la política de Mendoza. Acá no hay marketing. Hay un megáfono, hay zapato. Cuando se habla de caminar, se habla de llegar a los barrios", anunció el abogado electo diputado nacional con respecto a los logros de la fórmula política que encabezó junto con su colega y socio Mario Vadillo, quien ocupará una de las 6 bancas que lograron en la Legislatura provincial, quitándole dos lugares a cada una de las fuerzas opositoras.

"Se acaba de clavar el arado para abrir el surco de una nueva manera de hacer política, lejos de los números, de las estadísticas, que son fantasía y no funcionan", agregó Ramón, acerca de lo que mencionó como "gesta" de Protectora.

El principal protagonista del cimbronazo de estas elecciones también habló del gobernador Alfredo Cornejo : "Las trabas eran de un señor que tenía mucho egoísmo, y hablo del gobernador. No nos equivoquemos: a la institución del gobernador la respetamos. Aunque él se haya manejado irrespetuosamente no significa que nosotros no vamos a ser respetuosos con la investidura".