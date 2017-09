La generación de empleo se reactiva en Mendoza

Tras las PASO (elecciones primarias) y de cara al fin de año, muchas empresas comenzaron a solicitar personal.



Una parte del comercio, la industria y el sector de los servicios ligados a la explotación del yacimiento petrolero de Vaca Muerta son el motor principal que está reactivando el empleo en Mendoza.



Así lo confirmó Ernesto Ferioli, director de la Regional Cuyo y Patagonia de Adecco, la consultora en recursos humanos de origen suizo que tiene presencia en Mendoza.



En diálogo con Diario UNO, Ferioli sostuvo que los rubros que siguen golpeados son el vitivinícola y el del comercio, que compite con Chile. También resaltó que crece la demanda de personal para todo lo relacionado con la gestión on line.



–¿Notan movimiento en la demanda de empleo?

–Luego de las PASO sí, se empezaron a hacer consultas y hay bastante expectativa. Y en el último mes, directamente comenzaron a solicitar personal. Ya tenemos propuestas concretas de incorporación de trabajadores. No digo que se vea directamente una gran reactivación pero nos están pidiendo personal para perfiles que estaban en stand by y ahora se están moviendo. Todo este cambio se vio tras el resultado de las PASO. Esto trajo un escenario de continuidad.



–¿Qué perfiles son los que se están solicitando?

–Los comerciales. Se está buscando activar la fuerza comercial, desde gerentes hasta empleados de call center para atender las llamadas telefónicas.



–¿En qué rubros del comercio están viendo más movimientos?

–De todos. Desde los negocios que venden línea blanca, Frávega o Garbarino, como en el rubro automotor hasta el área comercial de una bodega. Son sectores en los que están viendo que se va a reactivar el consumo. En el sector industrial, se están activando los perfiles de mantenimiento. Es decir: en las empresas están viendo que hay que poner máquinas a punto porque habrá que hacer doble turno. O si tenían líneas paradas, están viendo que las tendrán que reactivar. Ventas y mantenimiento interno de las empresas es lo que se está reactivando. No quiere decir esto que se está moviendo todo. Pero sí se ve más expectativa entre el empresariado. Veo que en los meses anteriores las empresas se achicaron al máximo.



–¿En términos generales, qué perfil de trabajador se requiere?

–El perfil multitasking. O sea, piden a alguien para administración pero también para que haga tareas de logística. Personas que estén abiertos a hacer muchas cosas. Que trabajen más por objetivos que por cumplimiento de horarios, esto está muy marcado. Se nota más en las empresas que vienen de afuera. Otro de los aspectos que buscan las empresas es la capacitación. Requieren mucho el trabajo de capacitación en liderazgo, para trabajar en equipo, para mejorar la comunicación en los equipos. Este es uno de los servicios que más crecieron.



–Fuera del comercio y la industria, ¿y los otros rubros?

–Las empresas de servicios petroleros se están moviendo gracias a Vaca Muerta . Operadoras petroleras también. El auge del turismo también se ha notado. Luego del parate que se produjo por el cierre del Aeropuerto se reactivó mucho el rubro. Se vio el resultado. En el perfil de turismo hay demanda de gente con conocimiento de idiomas, mozos y personal para eventos.



–¿Cuál es la actividad más golpeada?

–El comercio tradicional. El efecto Chile ha impactado. Por ejemplo, ahora pareciera que la línea blanco se está reactivando, porque ha venido muy golpeada. El otro rubro donde aún se ve la crisis es el sector vitivinícola. Todavía se da una situación de achicamiento. Hubo dos temporadas con poca oferta de vino.



–Aparte de los rubros tradicionales, ¿se percibe en Mendoza la demanda por áreas menos convencionales, en lo relacionado con la informática, la tecnología y la gestión on line?

–Es muy marcado el incremento de la demanda en esos sectores.

La tendencia en los últimos años va hacia la gestión más on line en todas las empresas, desde páginas web, los canales de venta hasta las actualizaciones que necesitan. Esto ha disparado la demanda de una forma mucho más masiva y no hay gente en el mercado. Es uno de los perfiles más demandados.



–¿Qué carreras deben estudiar los jóvenes para emplearse en esas áreas?

–Hacen falta desde diseñadores, especialistas en sistemas, analistas que desarrollen software de programación. En las empresas hubo una dinámica de cambio muy grande porque antes esas áreas se tercerizaban. Pero ahora pasaron a ser tan protagonistas dentro de las organizaciones que tienen sus propias áreas de desarrollo on line, marketing digital y venta digital. De una pyme para abajo no, pero las empresas más grandes, todas las tienen. El perfil call center sale mucho por las ventas de 0800. Todo esto, que 10 años atrás no se pensaba, ahora está en pleno auge. Y son muy bien pagados. Pero la oferta existente no está alcanzando a cubrir la demanda.