La ganadora del afiche de Vendimia hizo hincapié en el guión de la Fiesta

La Fiesta Nacional de la Vendimia ya tiene afiche y cartelería para el 2017. La ganadora es una diseñadora que ya había triunfado antes y, gracias a la perseverancia de presentarse todos los años, volvió a resultar premiada.





Eliana Mauceri (34) es la diseñadora que ganó el concurso por los afiches de la Fiesta entre los 20 participantes que se presentaron a la convocatoria. La creativa se alzó con el premio de $65.000 que había destinado la Secretaría de Cultura.





Mauceri es una asidua concursante, de hecho, ella misma le contó a Diario UNO que todos los años se presenta. En 2008 ganó por primera vez el concurso de la Fiesta Nacional llamada Nacida del río y de la tierra. En ese momento y en esta oportunidad, les dieron a conocer a los diseñadores parte del guión argumental de la Fiesta, y eso la inspiró.





"La línea argumental me llevó a hacer el afiche, me tocó en lo más íntimo. En las bases que ibas a buscar a Cultura te daban un fragmento de la línea argumental, y lo leí y me encantó. Se trata de mostrar las raíces con un homenaje al artista mendocino, a todas las personitas que son los artistas de la Fiesta, que son las raíces, esas personas después se hacen la vid que crece y está vestida de fiesta", comentó Mauceri. La diseñadora es la primera mendocina en hacer historietas de manga, el estilo de dibujo japonés caracterizado, por ejemplo, por ojos grandes.





"El eje principal es el árbol de la vida; todo en Vendimia forma un árbol de la vida y de ese árbol vienen las raíces, y me encantó y me llegó a emocionar; fue muy fácil sacar la idea", contó Eliana.





El trabajo de imagen corportiva le llevó un mes, lo hizo entre cambio de pañales y sueños dados vueltas con su beba de 10 meses, Ariadna Atenea.





"Hice todos los días un poquito, es un trabajo en el que te saturás, no ves más nada y al día siguiente lo ves con otros ojos; el tema creativo es así", comentó.





La ganadora dice que no ha dejado de lado el diseño de los afiches de Vendimia porque siempre es "un desafío". "Es lo más cálido del diseño hacer los afiches de Vendimia, no hay año en que no me presente, es algo que te llama", agregó.





Dijo que le gusta cuando desde el concurso les dan la línea argumental de la Fiesta, porque "le da una identidad especial, te permite una mirada distinta".





El jurado estuvo compuesto por María Luisa Fischer, por el Emetur; por el staff ganador de la Fiesta, la profesora Sara Rosales, y por la Secretaría de Cultura, María Laura Tinte, quienes determinaron que la ganadora era la postulante nº5, con el seudónimo "Ginko".





El secretario de Cultura, Diego Gareca, destacó que "hace mucho tiempo que no escuchaba que quién ha sido la ganadora del sistema gráfico se sienta identificada con el guión; todos los mendocinos y turistas que disfruten de nuestra fiesta van a poder identificar esta síntesis".





"Está claro el concepto del árbol, está presente y va creciendo en cada pieza gráfica, desde el origen hasta llegar a la mujer", dijo el director de Producción Cultural y Vendimia, Alejandro Pellegrina.