La "fiscal viajera" tiene en vilo a políticos y jueces

La polémica por la fecha en la que se realizará el Jury de Enjuiciamiento a Anabel Orozco, más conocida como la "fiscal viajera", comenzó la semana pasada, cuando a todos los miembros de este tribunal les llegó la novedad de que el proceso se realizaría no inmediatamente como había sido acordado, sino el 26 de octubre, pasadas las elecciones.





La determinación la tomó Julio Gómez, ministro de la Corte en ejercicio de la presidencia por encontrarse de licencia su titular, Pedro Llorente.





El punto es que la noticia cayó como una bomba entre los miembros del Jury que pertenecen al Poder Legislativo. Y tanto peronistas como radicales acordaron presentar una nota estableciendo que no estaban de acuerdo con la decisión pues, a pesar de ser potestad del máximo tribunal, la fecha del Jury había sido consensuada para fines de agosto.





Después de que Gómez saliera a fundamentar su decisión –entre otras cosas tiene que ver con el hecho de no mezclar las elecciones de octubre con el Jury a Orozco– se supo que desde el radicalismo están impulsando el cambio de fecha y que como la decisión la tiene Llorente, es con él con quien están en conversaciones para que tome la iniciativa.





Aunque los peronistas no están de acuerdo con salvarla del proceso, se mantienen un tanto al margen porque si los cargos que pesan sobre ella se comprueban, Orozco sería destituida y para el gobierno de Alfredo Cornejo significaría un logro de transparencia de la que su gestión podría hacer un uso político. Al menos es lo que el PJ se plantea internamente por estas horas.





Qué dijo Julio Gómez

Mientras las elucubraciones y conversaciones con Llorente van y vienen del Ejecutivo al Judicial, el ministro de la Corte Julio Gómez salió a fundamentar su decisión aduciendo que aún no estaba sustanciada la prueba.





En conversación con radio Nihuil dijo que "hay una regla que dice que el debate debe ser fijado dentro de los 30 días hábiles, los que se deben contar desde que está reunida la totalidad de la prueba. Hicimos examen de la prueba y llegamos a la conclusión de que era necesario concluir con uno de los expedientes ofrecidos por el Ministerio Público para determinar exactamente cuáles eran los hechos. En función de eso le dimos 30 días al Ministerio Público para que terminara de resolver y quisimos fijar la fecha del debate porque si no los tiempos podrían alargarse demasiado y por eso se fijó el 26 de octubre".





Pero Gómez fue más allá y aseveró: "Puse la fecha cuando la tenía que poner. Una cosa es lo que a mí me gusta y otra cosa es lo que la ley prevé. Es preferible que un juicio político, que tiene por objeto la destitución o la aplicación de sanciones a un magistrado judicial, no tenga un contexto electoral, porque 14 de los 21 miembros son políticos: 7 senadores y 7 diputados. Por esto prefiero que no se mezclen los tantos, y que la política juegue sus puntos en el Jury en función de plenas convicciones determinadas por las verdades comprobadas y no por razones que tengan que ver con las manifestaciones de carácter político".





Romper pactos

Según los legisladores consultados, lo que hizo el juez de la Corte fue romper un pacto de confianza al que habían llegado puesto que a pesar de que es potestad del titular del máximo tribunal, todas las decisiones se consultan, inclusive la fecha.





Tras cerrar ese acuerdo, la fecha fue cambiada. "Por esto, el único que puede cambiar este error es el presidente de la Suprema Corte de Justicia", opinó un senador radical.





En tanto, la explicación que subyace sobre estas decisiones es que la "fiscal viajera" Anabel Orozco va a ser salvada y nadie quiere asumir responsabilidades antes de las generales.