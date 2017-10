La fiscal viajera fue destituida por el Jury de Enjuiciamiento

La fiscal "viajera" de Mendoza Anabel Orozco fue destituida por el Jury de Enjuicimianto por 15 votos a favor contra y 4 en contra -suspenderla por 180 días-. La ex magistrada escuchó el veredicto en silencio

Orozco llegó a la sala de audiencias unos 40 minutos antes de que comenzara el Jury. De impecable saco blanco, la ahora ex funcionaria judicial esperaba un milagro que no ocurrió.

El caso de la fiscal viajera se debió a una licencia por enfermedad por una lumbalgia aguda, que pidió en noviembre de 2016, y que luego renovó, pero el problema se debió que mientras duraba esa licencia, Orozco estuvo de vacaciones en Brasil junto a sus amigas.

fiscal anabel orozco.jpg

Luego fue a un torneo de Bridge en un coqueto hotel de la villa turística Potrero de los Funes, en San Luis.

Orozco no fue denunciada por nadie, sino que fueron sus propias publicaciones en Facebook las que permitieron descubrir el engaño realizado.

La fiscal intentó zafar del Jury, primero evitando las notificaciones judiciales, después intentó renunciar pero esta no fue aceptada por el gobernador de Mendoza Alfredo Cornejo. Esto porque si se le aceptaba, se iba a retirar con el 82 por ciento de jubilación. También pidió nulidades y postergaciones pero solamente logró algo de tiempo.

La defensa de Orozco

La fiscal intentó defenderse, previo a la votación del Jury, apelando a los problemas de salud que padece desde 1994 cuando se le diagnosticó cáncer.



"No he podido ni he explicado cómo fue lo sucedido en noviembre de 2016 atento a que emocionalmente y físicamente no estaba en condiciones de hacerlo. Para que se entienda lo que ocurrió es indispensable que se conozca cuáles son los antecedentes que tengo en mi legajo", manifestó.

"En primer lugar rechazo las consideraciones de que he cometido delito, que mi comportamiento ha sido inmoral, que he atacado a las buenas costumbres, que he faltado al decoro y que he realizado actos inmorales.Nunca en mi vida, dentro de mi actuar en la función, nunca he faltado al decoro, no he sido irresponsable y esto hace más de 26 años", aseveró.

orozco fiscal viajera.jpg

Orozco señaló que en 1994 fue diagnosticada con cáncer y que debió ser operada y amputada y que esto le produjo una neuralgia.

La funcionaria judicial manifesto que por la neuralgia no puede escribir bien, por lo que le dictaba a sus auxiliares y narró que por los medicamentos que tuvo que tomar no pudo tener hijos, por lo que sufrió depresión.

Según explicó Orozco, hace cinco años inició el trámite para jubilarse y no le ha salido y que en los últimos años se le ha agravado la neuralgia y la depresión.

"Yo me quise jubilar pero en noviembre de 2016, el gobernador ordenó detener mi trámite jubilatorio. Fue a Buenos Aires en febrero y me dijeron que mi expediente no se podía mover", explicó.

La fiscal aseguró que la depresión se agravó tras la muerte de su marido y que sus amigas la invitaron a viajar y que parte del tratamiento contra la lumbalgia era combatir la depresión.



fiscal viajera.jpg

"No estoy en situaciones inmolares en las fotografías, ni de ingesta de bebidas o que yo haya cometido una falta de decoro en mi vida privada. Yo no estaba en funciones. Tuve lumbalgia y llamé al doctor Leiva, que conocía mis dolencias y me dio dos certificados. Esos eran desde el 7 al 25 o 26 de noviembre. Si yo hubiese querido fraguar un certificado para irme cinco días hábiles, habría pedido uno psiquiátrico", adujo.

"Nunca me pareció que presentar esos certificados estuviera mal, porque se presentaron una semana antes para un tiempo posterior del viaje. No lo pensé porque estaba mal. Ahora que se han escrito ríos de tinta contra mi conducta. El propio gobernador me pidió un castigo ejemplificador. También se dice que todos los miembros del Jury tienen un prejuzgamiento contra mi persona", manifestó en el cierre de su defensa.